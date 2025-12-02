España aparece en la lista de países con mayor riesgo fiscal según la Comisión Europea

La Comisión Europea reprocha a España el retraso en sus cuentas públicas y advierte de que empleo y pobreza siguen siendo uno de sus puntos más débiles.

España es uno de los dos únicos países de la Unión Europea que no han enviado su plan presupuestario a Bruselas porque aún no dispone de nuevos Presupuestos Generales del Estado. El aviso llega en el paquete de otoño del semestre europeo, donde la Comisión alerta del aumento del gasto público y del riesgo de desviarse de las reglas fiscales.

Bruselas avisa por la falta de presupuestos y el retraso en el plan fiscal español

El Ejecutivo comunitario constata que, por segundo año consecutivo, el Gobierno no remite el plan presupuestario que acompaña la evaluación económica de España. Mientras Bélgica aprueba un marco de ajuste plurianual con un recorte de 9.200 millones hasta 2029, España puede quedar como único país de la UE sin cuentas nuevas. ¿Qué consecuencias puede tener este retraso para tu bolsillo?

La Comisión sitúa a España, junto a Bulgaria y Hungría, en un claro “riesgo de incumplimiento fiscal”. Calcula que el gasto neto en 2026 superará el tope recomendado por el Consejo, aunque la desviación sería inferior al 0,3 % anual y al 0,6 % del PIB acumulado. Sin un presupuesto actualizado, advierte, resulta más difícil cumplir las nuevas reglas fiscales europeas.

El empleo en España mejora pero sigue en situación crítica, según Bruselas

En su análisis del mercado laboral, la Comisión incluye a Italia, Rumanía, España y Bélgica en un grupo con tasas de empleo bajas. Aunque el empleo crece, Bruselas cree que el indicador sigue lejos de la media europea y que el país continúa en una “situación crítica”. ¿Y qué significa, en la práctica, que Bruselas hable de una “situación crítica”?

Para entenderlo mejor, basta comparar algunos datos clave de 2024:

Indicador España Media UE Tasa de empleo 2024 71,4 % 75,8 % Riesgo de pobreza o exclusión (población / menores) 25,8 % / 34,6 % 21,0 % / 24,2 %

Esta brecha explica buena parte de la preocupación comunitaria. La Comisión recuerda además que “España afronta desafíos en materia de protección e inclusión social”, al advertir de que, pese a la ligera mejora general, la tasa de pobreza infantil apenas cede terreno.

Pobreza, gasto público y advertencias de Bruselas que miran al futuro inmediato

El informe comunitario subraya tres grandes focos de preocupación para España en los próximos años:

Tasas de empleo que siguen por debajo de la media europea.

Elevado porcentaje de población, especialmente infantil, en riesgo de pobreza.

Posible desviación del gasto público respecto a los límites comprometidos.

En conjunto, estos elementos dibujan un escenario exigente para las finanzas públicas y para el Estado del bienestar. El documento del semestre europeo avisa de que, a políticas constantes, España podría incumplir el crecimiento máximo de gasto neto permitido para 2026 si no ajusta sus cuentas.

Por ello, el debate sobre los nuevos Presupuestos Generales del Estado adquiere una relevancia inmediata en Madrid y en Bruselas. Actualizar las cuentas no es solo una batalla política interna: también es la llave para evitar sanciones, reforzar la credibilidad ante los socios europeos y reducir el riesgo de que empleo y pobreza sigan en una situación crítica.