El mejor roscón de Reyes de España se ha elegido en esta pastelería: cuesta 40 euros

Hay cosas que huelen a Navidad y a casa, como partir un roscón y discutir si se pide con relleno o sin él. Este miércoles, en el Mercado del Grau, se decidió la primera edición del concurso «Mejor Roscón de Reyes Artesano de España». El resultado dejó un claro acento valenciano. Pana David, en Meliana (a 20 minutos de Valencia), ganó la categoría innovadora con un relleno de cacau del collaret. Monplá, en la ciudad de Valencia, se impuso en el roscón clásico.

Más de una treintena de profesionales participaron y, como cierre solidario, todas las piezas se donaron a la Casa de la Caridad de Valencia.

¿Qué concurso fue y dónde se celebró?

La primera edición del concurso «Mejor Roscón de Reyes Artesano de España» se celebró este miércoles en el Mercado del Grau. La organización corrió a cargo del Gremio de Panaderos y Pasteleros y el Gremio de Maestros Confiteros de Valencia.

El objetivo fue reivindicar la excelencia de este dulce navideño, con la participación de más de una treintena de profesionales. En consecuencia, Valencia reunió técnica, oficio y ganas de llevarse el título a casa.

¿Quién ganó y en qué categorías?

El palmarés se repartió entre dos estilos: el roscón innovador y el roscón clásico. Hubo nombres propios en cada podio y, de hecho, Meliana y Valencia se subieron a lo más alto.

Roscón innovador : 1º Pastelería Pana David (Meliana); 2º Forn Mariu (Ibi); 3º Más Que Pan (Tavernes Blanques).

: 1º Pastelería Pana David (Meliana); 2º Forn Mariu (Ibi); 3º Más Que Pan (Tavernes Blanques). Roscón clásico: 1º Pastelería Monplá (Valencia); 2º Sukar Pastry Shop (Valencia); 3º Pastelería Pana David (Meliana).

En el clásico, el jurado valoró la «textura perfecta de su masa, aireada y esponjosa», además de un horneado impecable y el aroma propio de los roscones tradicionales. En la innovadora, se premió la originalidad del relleno de cacau del collaret sin sacrificar la calidad de la masa.

¿Dónde está Pana David y cuánto cuesta su roscón innovador?

La Pastelería Pana David vende su roscón ganador solo por encargo en Carrer Industria, 7, Meliana. El precio es de 40 euros, un capricho navideño con relleno de cacau del collaret que apunta alto.

Esta propuesta, además, permitió a Pana David firmar un doblete en el palmarés: triunfo en innovador y tercer puesto en el clásico. Por tanto, si buscas algo diferente, aquí hay innovación con masa bien trabajada.

¿Cómo encargar el clásico de Monplá y qué precio tiene?

El roscón clásico de Pastelería Monplá se vende solo por encargo en su obrador de C/ Pizarro, 32 (Valencia). Ofrecen tres formatos: un cuarto, medio kilo y tres cuartos.

Formato Precio sin relleno Precio con relleno Medio kilo 30 euros 38 euros

Si te va lo tradicional, este es el que el jurado destacó por su equilibrio entre textura, horneado y aroma. En consecuencia, conviene decidir si lo quieres con relleno o sin él, porque el precio del medio kilo cambia de 30 a 38 euros.

¿Quién estuvo en el jurado y qué se hizo con los roscones?

El tribunal reunió a profesionales valencianos y representantes del sector: José Montejano (Obrador Sucre, Concentaina), Jacob Torreblanca (Escuela Torreblanca, Alicante) y Jesús Machí (Horno San Bartolomé, Valencia). Se sumaron, además, Sergio Terol (presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana), Jesús Mora (miembro de la Junta Directiva de AVACU) y Peldanyos (influencer y foodie valenciano).

Posteriormente, todas las piezas presentadas al concurso se donaron a la Casa de la Caridad de Valencia para apoyar a colectivos vulnerables durante las fiestas. Un final redondo para un certamen que va de sabor… y también de comunidad.

Consejos prácticos para encargar tu roscón sin sorpresas

En primer lugar, recuerda que ambos roscones se venden solo por encargo: toca planificar con un poco de margen y acudir directamente a cada obrador en las direcciones señaladas. Por otro lado, piensa en el presupuesto y el estilo: Pana David (Meliana) ofrece la versión innovadora por 40 euros, mientras que Monplá (Valencia) tiene el clásico con medio kilo a 30 euros (o 38 euros con relleno).

No obstante, el tamaño también importa: en Monplá puedes elegir un cuarto, medio kilo o tres cuartos, según cuántos se sienten a la mesa. Esto quiere decir que, si buscas diferenciación, el cacau del collaret de Pana David marca la nota distinta; si prefieres tradición, Monplá es apuesta segura.