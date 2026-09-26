Julia Cejudo se convierte con 23 años en la notaria más joven de España tras quedar segunda entre 126 aprobados

El BOE la sitúa con 53 puntos, a solo 0,05 del primer puesto. La convocatoria ofreció 140 plazas y la lista final reúne 126 aprobados.

Julia Cejudo Mesa, vecina de Carmona (Sevilla), ha superado con 23 años la oposición libre para obtener el título de notaria. El BOE del 15 de septiembre la sitúa segunda con 53 puntos, solo 0,05 por debajo de Ricardo Laso Gibert. La resolución incluye 126 aprobados que, tras completar la documentación requerida, tienen derecho a la expedición del título. Su edad la convierte en la notaria más joven de España, según la información publicada sobre su trayectoria.

El BOE sitúa a Julia Cejudo segunda con 53 puntos entre 126 aprobados

La relación oficial coloca a Ricardo Laso Gibert en primera posición con 53,05 puntos y a Julia Cejudo inmediatamente después, con 53,00. La diferencia entre ambos es de solo 0,05 puntos. La última persona incluida en la lista obtuvo 20,20 puntos. Por tanto, Cejudo terminó el proceso con 32,80 puntos más que esa última puntuación, aunque esta diferencia no debe interpretarse como una nota de corte.

La comprobación del BOE permite aclarar además una discrepancia de la información local. LaRevistaCarmona señala en uno de sus pasajes que Cejudo fue “nº 1 de la oposición”. Sin embargo, la resolución oficial la coloca inequívocamente en el puesto número dos. Quienes sigan otros procesos pueden consultar también las recientes convocatorias de empleo público.

La convocatoria partió de 140 plazas y exigió cuatro ejercicios eliminatorios

La oposición se convocó el 26 de febrero de 2025 con 140 plazas por turno libre. De ellas, 14 quedaron reservadas para personas con discapacidad. Las bases establecían expresamente que esas plazas reservadas no podían cubrirse con otros aspirantes declarados aptos por las reglas generales. La resolución final publicada en septiembre recoge 126 personas aprobadas. Esta cifra equivale al 90% de las 140 plazas anunciadas inicialmente.

El acceso tampoco se limita a superar un único examen. El Reglamento Notarial establece cuatro ejercicios, con dos pruebas orales y otras dos escritas, y todas tienen carácter eliminatorio. El primer oral incluye materias de Derecho Civil y legislación fiscal. El segundo aborda Derecho Mercantil, Hipotecario, Notarial y Procesal o Administrativo. La convocatoria exigía, entre otros requisitos, contar con la correspondiente titulación universitaria en Derecho. Este tipo de condiciones explica por qué las oposiciones de turno libre deben comprobarse siempre en sus bases específicas.

Dos años y nueve meses de preparación después de estudiar Derecho en Sevilla

Cejudo estudió Derecho en la Universidad de Sevilla tras cursar sus etapas anteriores de formación en Carmona. Durante la carrera comprobó que la abogacía no era la salida profesional que quería seguir. Optó entonces por preparar las oposiciones a notaría. Según la entrevista publicada por LaRevistaCarmona, necesitó dos años y nueve meses de estudio para completar el proceso.

La joven ha señalado también la importancia de conocer las distintas salidas de una carrera antes de cerrarse a una única opción profesional. Su trayectoria muestra una vía especialmente exigente dentro del ámbito jurídico, pero también una alternativa a la abogacía. Para quienes estén valorando procesos selectivos, Puedes conocer más información sobre ayudas para opositores y convocatorias de acceso público.

La resolución reconoce el derecho al título pero todavía no asigna un destino concreto

La publicación del BOE tiene un alcance concreto. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública declara que las personas incluidas superaron las pruebas y completaron la documentación requerida. Por ello, tienen derecho a la expedición del título de notaria o notario. La resolución no contiene la adjudicación de una notaría determinada a Julia Cejudo ni identifica todavía su futuro destino profesional.

La entrevista publicada en Carmona señala precisamente que Cejudo se encuentra a la espera de destino y que preferiría permanecer cerca de Andalucía. El dato permite diferenciar dos momentos del proceso: obtener el derecho al título y comenzar posteriormente el ejercicio en una notaría concreta. El BOE publicado el 15 de septiembre constituye, por tanto, la confirmación oficial de su posición entre las 126 personas incluidas en la relación definitiva.