Un albañil explica cómo frenar la humedad con pequeños agujeros en la pared

El método crea una barrera impermeable en la base del muro, pero solo sirve cuando existe humedad por capilaridad procedente del terreno.

Las manchas oscuras, el moho y la pintura descascarada en la zona baja de una pared pueden advertir de humedad por capilaridad. También se conoce como humedad ascendente y aparece cuando el agua del terreno sube por los poros del muro. Una explicación publicada el 5 de septiembre de 2026 propone concentrar la reparación en la junta inferior. El método perfora, limpia e inyecta un impermeabilizante para crear una barrera sin demoler toda la mampostería.

Cómo se crea la barrera impermeable en la base del muro

El sistema se aplica sobre la junta de asentamiento situada en la parte baja de la pared. La técnica descrita utiliza perforaciones con una ligera inclinación, separadas entre cinco y siete centímetros. Esa distancia corresponde al procedimiento publicado y no debe entenderse como una medida universal. El producto elegido y las características del muro pueden exigir una pauta distinta. La secuencia explicada se resume en estos pasos.

Perforar la junta inferior con la inclinación y separación indicadas para el sistema elegido.

Retirar el polvo y los restos acumulados dentro de cada agujero.

Inyectar el producto impermeabilizante de manera uniforme.

Esperar el tiempo de secado indicado por el fabricante.

Cerrar las perforaciones con masa o argamasa y recuperar el acabado.

El compuesto se distribuye por los poros del material y busca frenar el ascenso del agua. La actuación queda limitada a una franja baja, por lo que evita demoler sectores amplios de ladrillos o bloques. Estas barreras se emplean especialmente en edificios antiguos sin una protección horizontal eficaz frente a la humedad del terreno. Tapar los agujeros no significa que la pared pueda pintarse inmediatamente, porque el soporte todavía puede necesitar tiempo para secarse.

Antes de perforar hay que confirmar si es humedad por capilaridad

Una mancha baja no demuestra por sí sola que exista capilaridad. Una fuga, una filtración lateral, una fachada defectuosa o una cubierta dañada pueden producir señales parecidas. Si el origen se identifica mal, la inyección dejará sin resolver la entrada de agua. Por eso, la inspección debe realizarse antes de comprar materiales o abrir perforaciones en la pared.

Las manchas, los desconchados y el moho son señales para investigar, pero no confirman el diagnóstico. También deben evaluarse el tipo de fábrica, la humedad presente y el estado del soporte. El ladrillo macizo, el bloque y la piedra pueden responder de forma distinta. La presencia de sales también puede condicionar el tratamiento. El impermeabilizante debe ser compatible con el muro y con el problema detectado.

Pintar la pared no sustituye la reparación del origen

Cubrir la mancha puede mejorar el aspecto durante un tiempo, pero no detiene el agua que sigue entrando. Antes de recuperar el acabado deben controlarse la causa, el soporte dañado y los tiempos de secado. Los profesionales también han explicado por qué la pintura no basta cuando la humedad continúa activa. Después será necesario retirar o reparar las zonas deterioradas antes de aplicar el nuevo revestimiento.

El Documento Básico HS del Código Técnico de la Edificación exige limitar la presencia inadecuada de humedad procedente del terreno. También pide medios que impidan su penetración o permitan evacuarla sin causar daños. La norma fija una exigencia general, pero no convierte una única técnica en válida para todos los muros. Los problemas graves pueden incluso generar conflictos en viviendas alquiladas, como muestra este caso de humedades graves en alquiler.

Cuándo es mejor dejar el trabajo en manos de un especialista

El asesoramiento profesional resulta recomendable antes de comprar el producto o comenzar las perforaciones. Una aplicación incorrecta puede no cortar la humedad y deteriorar el revestimiento o el propio soporte. Un técnico puede identificar el origen, escoger un sistema compatible y decidir cómo aplicarlo en ese muro. También puede comprobar si existen filtraciones, fugas o defectos exteriores que requieran otra reparación.

La técnica permite concentrar la intervención en la base y reducir los escombros frente a una demolición extensa. Sin embargo, solo será adecuada cuando el problema sea humedad ascendente y el sistema se adapte al material existente. Ante cualquier duda sobre la causa, debe realizarse una inspección antes de perforar, sellar o volver a pintar. El trabajo no debe presentarse como una solución universal para cualquier mancha de humedad.