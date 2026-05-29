Vivir en una furgoneta camper no es tan barato como parece y Juanma lo demuestra con sus gastos

Vivir en una furgoneta camper suena a libertad, carretera y café con vistas, pero la cuenta del mes también viaja contigo. Eso es lo que ha contado Juanma López, creador de contenido español especializado en viajes en furgoneta, en su cuenta de TikTok @byjuanmalopez. En su caso, la cifra supera los 1.000 euros mensuales. Y ahí se cae un mito bastante extendido: pensar que la van life es automáticamente barata. Juanma lo resume sin rodeos: «Me gasto más de 1.000 € al mes viajando y viviendo dentro de una furgoneta camper». Su desglose deja claro que vivir sobre ruedas puede dar libertad, sí, pero no convierte los gastos en humo, por mucho que la casa tenga motor.

¿Cuánto cuesta vivir en una furgoneta camper según Juanma López?

Juanma López ha explicado en TikTok que sus gastos mensuales superan los 1.000 euros mientras viaja y vive dentro de su furgoneta camper. Su mensaje va directo contra una idea muy repetida: que este estilo de vida equivale, casi por arte de magia, a ahorrar dinero cada mes.

De hecho, él mismo lo expresa con bastante claridad: «No sé el porqué, pero la gente se piensa que vivir aquí es igual a barato y para nada». Vamos, que dormir en una camper no significa que la gasolina, la comida o internet decidan hacerse los simpáticos con el bolsillo.

Juanma también se ha hecho popular por adaptar su vehículo con un PC gaming de alta potencia y por promover el concepto de Sigilo Camping. Este término se refiere a pernoctar, es decir, pasar la noche, de forma discreta en la furgoneta.

Qué gastos mensuales tiene Juanma en la van life

El mayor gasto de Juanma López es la gasolina, a la que destina unos 400 euros al mes porque, según cuenta, no para quieto. Después aparece la comida, con 350 euros mensuales, seguida de restaurantes y salidas, que le suponen otros 150 euros.

El desglose que ha compartido permite ver con claridad dónde se va el dinero cada mes. Y sí, la vida camper puede tener mucho encanto, pero la calculadora sigue siendo igual de fría.

Gasto mensual Cantidad Gasolina 400 euros Comida 350 euros Restaurantes y salidas 150 euros Internet por satélite Starlink 90 euros Campings, lavanderías y gimnasios 80 euros Electricidad y agua 0 euros

Con estas partidas, la suma alcanza los 1.070 euros mensuales. Además, Juanma señala que sus gastos en electricidad y agua son de «cero pavetes», gracias a la autosuficiencia de su vehículo.

El coste de internet también tiene peso en su caso, porque utiliza Starlink, un servicio de internet por satélite, por 90 euros al mes. Para un creador de contenido que trabaja y publica desde la carretera, la conexión no es precisamente un capricho: es parte del día a día.

Por qué la van life no siempre sale barata

La cifra total desmonta la imagen de que vivir en una furgoneta camper es siempre una opción barata. En el caso de Juanma, los gastos fijos superan los 1.000 euros al mes, y eso sin contar que cada mes puede variar según los viajes que haga.

Él mismo matiza esa diferencia entre unos meses y otros: «Hay meses que me dejo bastante más, sobre todo si hago viajes; hay meses en los que me gasto un poco menos, pero más o menos todo ronda por aquí». En otras palabras, la van life puede tener libertad y flexibilidad, pero no una tarifa plana milagrosa.

La información también menciona otros casos relacionados con este estilo de vida. Sandra vive en una caravana en Inglaterra y el camping le cuesta 900 euros al mes, con una parcela que incluye electricidad, agua y espacio para dos coches.

También se citan ejemplos como el de Arnau, que prioriza la libertad y la flexibilidad, o el de Chloe, que vive feliz en 2 metros cuadrados. Por tanto, el punto no es que vivir en camper sea mejor o peor, sino que conviene saber muy bien cuánto cuesta antes de lanzarse.

Cómo calcular si vivir en una furgoneta camper encaja contigo

El caso de Juanma deja una enseñanza bastante práctica: antes de pensar que la van life es barata, hay que poner los números sobre la mesa. Y no solo los grandes, porque los pequeños gastos también se suben a la furgoneta y acaban ocupando sitio. Para hacerse una idea realista, estos son los puntos que conviene revisar tomando como referencia los datos que él ha compartido:

Calcula primero la gasolina: en su caso son 400 euros al mes.

Separa comida y ocio: Juanma destina 350 euros a comida y 150 euros a restaurantes y salidas.

Añade conexión y servicios: paga 90 euros por Starlink y 80 euros en campings, lavanderías y gimnasios.

No des por hecho que luz y agua serán gratis: él paga 0 euros por la autosuficiencia de su vehículo.

Con este desglose, la pregunta cambia bastante. Ya no es solo si apetece vivir viajando, sino si el presupuesto mensual encaja con una vida en movimiento.

Juanma cierra el debate lanzando una pregunta directa a quienes ya viven así: «Los que tenéis furgoneta camper y estáis viviendo en ella, ¿cuánto os dejáis al mes?». Una duda sencilla, pero muy útil para aterrizar un estilo de vida que, visto desde fuera, a veces parece más barato de lo que realmente es.