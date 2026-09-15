Jódar prepara una de sus mayores campañas de empleo agrario con 1.473 contratos previstos

La selección se canaliza mediante las oficinas de empleo. Los puestos no cualificados dan prioridad a desempleados que cobran la renta agraria.

Jódar contará con una asignación de 1.774.090,28 euros del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de 2026. La previsión difundida el 11 de septiembre contempla 1.473 contratos para hasta diez actuaciones municipales. No se trata de 1.473 empleos indefinidos ni de una convocatoria única para inscribirse. Las incorporaciones deberán concretarse por proyectos, con sus categorías profesionales y condiciones. La cifra tampoco implica que todas las contrataciones correspondan a personas diferentes.

Quién tiene prioridad para los contratos del PFEA en Jódar

El artículo 9 del Real Decreto 939/1997 prevé que la Administración solicite los trabajadores a la oficina de empleo. Para puestos no cualificados, tienen prioridad los desempleados perceptores de renta agraria. Entre ellos se valoran las responsabilidades familiares y no haber participado en estos planes el año anterior. Los puestos cualificados se cubren atendiendo al perfil profesional. Esta prioridad no significa que cada persona beneficiaria tenga asegurada una contratación.

Por eso, los interesados deben comprobar su inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las ocupaciones que tienen registradas. También deben renovar la demanda cuando corresponda y mantener actualizados sus datos de contacto. El SAE dispone de canales para gestionar la demanda por internet, mediante su aplicación y en sus oficinas. Estos trámites permiten mantener la información laboral al día, pero no equivalen a obtener un puesto. Tampoco deben confundirse con solicitar una prestación al SEPE, que es otro procedimiento.

Cuánto pueden durar los contratos y cómo se determina el salario

El decreto fija duraciones orientativas de quince días para personal no cualificado y un mes para cualificado. Exceptúa los proyectos generadores de empleo estable. Estas referencias no permiten asegurar cuánto durará cada contrato de Jódar. La información de cada actuación deberá precisar las fechas, la jornada y las tareas asignadas. Por tanto, el anuncio no garantiza trabajo durante todo el año. Para conocer las condiciones concretas habrá que atender al llamamiento y a la contratación correspondiente.

El sueldo debe ajustarse al convenio colectivo aplicable al tipo de obra o servicio, según el artículo 14 del mismo decreto. El anuncio de la inversión no fija una nómina para cada categoría. Tampoco puede calcularse el salario dividiendo 1,77 millones entre 1.473 contratos: esa operación mezclaría presupuesto de actuaciones y retribuciones individuales. La financiación del SEPE atiende costes laborales, incluidas cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, mientras otras administraciones participan en materiales. Son conceptos diferentes del importe neto que recibe un trabajador.

Qué actuaciones financiará el programa y cuándo se ejecutarán

Los trabajos anunciados abarcan accesibilidad, equipamientos y espacios públicos. Entre las localizaciones recogidas por Radio Jódar figuran el parque Méndez Núñez, el entorno del castillo, la plaza San Marcos y las instalaciones deportivas. Esta variedad exige organizar tareas y perfiles diferentes. La aprobación financiera, por sí sola, no fija una fecha común para todas las incorporaciones. Cada actuación necesita su planificación técnica, materiales y calendario. Por ello, los contratos no tienen por qué comenzar simultáneamente ni mantenerse durante el mismo periodo.

El programa se enmarca en el reparto provincial de 25,7 millones del SEPE, con una previsión de unos 313.000 jornales. La Diputación de Jaén confirmó el 11 de septiembre que aporta 2,9 millones para materiales y presta apoyo técnico a los municipios. Su comunicación sitúa los proyectos aprobados en el ejercicio 2026-2027. Estas cifras corresponden al conjunto de la provincia, no exclusivamente a Jódar. Tampoco deben sumarse los jornales a los contratos como si fueran nuevas vacantes: son unidades diferentes para describir el empleo previsto.

Dónde consultar los llamamientos y qué hacer al comenzar a trabajar

En el tablón oficial del Ayuntamiento, consultado el 14 de septiembre de 2026, no figura una convocatoria específica para estas contrataciones. No se ha podido verificar allí un formulario único ni un plazo general para los aspirantes. Los interesados pueden seguir los anuncios municipales y consultar su situación en el SAE. La Administración debe pedir trabajadores a la oficina de empleo al menos quince días antes del inicio de la obra. Ese margen no es un plazo de solicitud individual.

Quienes cobren una prestación deben comunicar al SEPE el inicio del trabajo y comprobar cómo afecta a su cobro. No todas las ayudas permiten la misma compatibilidad, y el complemento de apoyo al empleo depende de las condiciones de la prestación reconocida. Para la renta agraria, el organismo explica que descuenta los días trabajados de los días abonables del mes. Conservar el contrato y las nóminas facilitará las consultas o trámites posteriores. La compatibilidad no debe darse por supuesta únicamente por participar en el PFEA.