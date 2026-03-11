Cómo solicitar el complemento del SEPE para seguir cobrando el paro mientras trabajas a tiempo completo

El complemento de apoyo al empleo del SEPE permite compatibilizar el paro con un contrato a jornada completa y puede activarse automáticamente para quienes cumplen los requisitos.

Con el arranque de 2026, el SEPE introduce cambios en la gestión del paro para quienes firman un nuevo contrato, en un momento de mayor movimiento en el mercado laboral. El organismo ha explicado cómo funcionará esta compatibilidad de la prestación, como ya existe con el subsidio.

Cómo funciona el nuevo complemento de apoyo al empleo del SEPE en 2026

El complemento de apoyo al empleo, CAE, ya existía, pero hasta ahora quien encontraba trabajo mientras cobraba el paro debía pedir la compatibilidad o suspender la prestación. Con la nueva regulación, esta situación cambia.

Desde 2026, el SEPE prevé aplicarlo de oficio en determinados casos: si se cobra la prestación contributiva y se empieza a trabajar cumpliendo los requisitos, el sistema puede abonar el complemento sin petición previa. Por lo tanto, conviene saber desde el primer día si se está en ese supuesto.

Además, deja de limitarse a trabajos a tiempo parcial. Antes, un contrato a jornada completa implicaba suspender el paro; ahora puede compatibilizarse mediante el complemento cuando se cumplan las condiciones, lo que explica muchas dudas recientes entre trabajadores y empresas.

Requisitos para cobrar el complemento del SEPE mientras se mantiene un trabajo

¿Quién puede acceder a este complemento en 2026? No es una ayuda general, sino una compatibilidad con requisitos concretos. Para que se aplique, deben cumplirse, entre otros, los siguientes:

Tener reconocida una prestación contributiva a partir del 1 de abril de 2025, con duración mínima de 14 meses, haber cobrado al menos nueve meses de paro y empezar un trabajo por cuenta ajena, a jornada completa o parcial.

Además, existen exclusiones específicas, como volver a trabajar en la misma empresa, hacerlo con familiares cercanos o mediante contratos vinculados a un ERTE. No todos los contratos activarán este complemento, aunque la persona tenga derecho a prestación contributiva.

Qué tener en cuenta si no interesa seguir consumiendo días de paro

El SEPE recuerda que cada día en el que se cobra el complemento supone agotar un día de prestación, incluso aunque ya se esté percibiendo un salario. El importe del complemento depende del mes de prestación en que se esté y del tipo de jornada, y se va reduciendo progresivamente a medida que avanzan los meses de paro.

Como el complemento puede activarse automáticamente, quienes no quieran consumir días de paro deben pedir la suspensión. El trámite puede hacerse por vía telemática, por teléfono o de forma presencial con cita previa. Revisar la situación desde el inicio del contrato es esencial, porque los días descontados no se recuperan después y más vale tenerlo claro desde el principio.