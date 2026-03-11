Renfe activa una promoción del 15% para recorrer más de 30.000 destinos europeos con Interrail y Eurail

Organizar un viaje por Europa suele empezar por la misma cuenta de siempre: cuánto cuesta moverse sin que el presupuesto se dispare. Por eso, cuando aparece una rebaja clara, la noticia llama la atención. Renfe ha lanzado una campaña promocional con un 15% de descuento en la compra de pases Interrail y Eurail para viajar por Europa. La oferta está disponible desde este martes 10 de marzo y se mantendrá hasta el 31 de marzo a través de todos los distribuidores oficiales.

Además, el viaje no tendrá que empezar de inmediato, ya que podrá iniciarse hasta 11 meses después de la fecha de compra. Por tanto, se puede comprar ahora y decidir el recorrido más adelante, algo que siempre viene bien cuando toca hacer números. En ese sentido, consultar el visor en tiempo real de Renfe puede ayudar a planificar mejor el desplazamiento con antelación.

¿Qué incluye el descuento del 15% de Renfe para viajar por Europa?

La campaña permite adquirir pases Interrail y Eurail en primera clase o segunda clase con un 15% de descuento sobre la tarifa oficial. La promoción sirve para viajar a más de 30.000 destinos europeos y se aplica a cualquiera de las tarifas oficiales según la edad del viajero: joven, adulto o sénior. Por tanto, la rebaja no se queda en un perfil concreto, sino que alcanza a distintos tipos de pasajeros.

También hay una ventaja importante para quienes viajan en familia. Los niños de entre 4 y 11 años que vayan acompañados por un adulto podrán viajar gratis, con un máximo de dos niños por cada adulto. En consecuencia, el ahorro no se limita al descuento general, sino que puede notarse todavía más cuando el viaje se organiza con menores.

¿Cuándo se puede usar el pase y quién puede comprar cada modalidad?

Uno de los puntos más prácticos de esta promoción es el plazo para utilizarla. Los clientes podrán iniciar el viaje hasta 11 meses después de la fecha de compra, así que no hace falta dejar cerrado el itinerario en el mismo momento de pagar. De ahí que esta campaña pueda servir tanto para quien ya tiene fechas claras como para quien todavía sigue comparando rutas con calma.

En el caso de Interrail, los pases promocionales están dirigidos a clientes de Renfe residentes en Europa o con ciudadanía europea. Estos pases aparecen identificados con la etiqueta ‘Promotional Pass’ y se pueden adquirir a través de la web de Renfe, en las taquillas de Renfe en estaciones y en agencias de viaje autorizadas. Los pases Eurail, por su parte, están dirigidos exclusivamente a viajeros no europeos y también están disponibles en los canales oficiales. Además, quienes ya dispongan de un pase Interrail podrán beneficiarse de las ventajas, descuentos y condiciones especiales ofrecidas por las diferentes compañías colaboradoras.

¿Qué cambia con la nueva ruta Varsovia-Cracovia-Praga?

La principal novedad de esta campaña está en la ruta Varsovia-Cracovia-Praga. Renfe la destaca después de que Leo Express, la empresa checa participada por Renfe desde 2021, comenzara a operar en Polonia el 1 de marzo. Es un movimiento relevante dentro de la promoción porque amplía las opciones de viaje vinculadas a estos pases.

A eso se sumará un refuerzo de conexiones a partir del 25 de junio. Leo Express duplicará las conexiones entre Varsovia y Cracovia en respuesta a la elevada demanda del mercado polaco. En este contexto, Renfe ofrecerá hasta cuatro frecuencias por sentido, es decir, hasta cuatro servicios en cada dirección, además de una frecuencia adicional en la conexión con Praga. En otras palabras, habrá más margen para elegir cómo moverse entre estas ciudades.

Cómo aprovechar la promoción de Renfe sin perderse entre fechas, pases y canales

Antes de comprar, conviene tener claros los puntos básicos de la campaña de Renfe (acceder a la promoción) para no acabar liándose con etiquetas, clases y requisitos, que bastante tienen ya estas gestiones como para ponerles más dificultad.

Comprar el pase desde el 10 de marzo (martes) y antes del 31 de marzo.

Elegir entre primera clase o segunda clase con el 15% de descuento sobre la tarifa oficial.

Comprobar si corresponde un pase Interrail o un pase Eurail según la residencia en Europa, la ciudadanía europea o la condición de viajero no europeo.

Recordar que el viaje puede iniciarse hasta 11 meses después de la compra.

Tener en cuenta que los niños de 4 a 11 años viajan gratis si van acompañados por un adulto, con un máximo de dos niños por cada adulto.

Revisar los canales de compra autorizados: la web de Renfe, las taquillas de Renfe en estaciones y las agencias de viaje autorizadas para Interrail, además de los canales oficiales para Eurail.

Con estas claves, la promoción queda bastante clara: 15% de descuento, compra disponible hasta el 31 de marzo, posibilidad de viajar hasta 11 meses después y nuevas opciones entre Varsovia, Cracovia y Praga. Por consiguiente, quien esté pensando en recorrer Europa ya tiene delante los datos principales para decidir si le compensa aprovechar la oferta ahora.