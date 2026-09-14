El SEPE abre más de 50 cursos gratuitos para jóvenes de 16 a 29 años

Los cursos gratuitos de EOI comienzan en septiembre y octubre, con modalidades online, presenciales y semipresenciales. Las condiciones de acceso varían según la especialidad.

Los jóvenes de entre 16 y 29 años pueden solicitar plaza en los cursos gratuitos de EOI anunciados por el SEPE. La comunicación, publicada el 11 de septiembre de 2026, recoge más de 50 acciones formativas con inicio en septiembre y octubre. Para participar, es necesario ser beneficiario de Garantía Juvenil al presentar la solicitud. Ya existen fichas con contenidos, modalidades y duración, aunque cada curso tiene sus condiciones de acceso.

Quién puede acceder a los cursos gratuitos de EOI

Los cursos forman parte de Formación para el Empleo Joven y están cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus. Esta formación subvencionada es gratuita, pero no está abierta a cualquier persona desempleada. Las fichas de EOI sitúan el acceso entre los 16 y los 29 años y exigen ser beneficiario de Garantía Juvenil. Algunas, como Data Analytics, piden adjuntar un certificado actualizado. Por tanto, antes de pedir plaza debe comprobarse que se reúne esa condición.

Para incorporarse a Garantía Juvenil, el SEPE establece requisitos de residencia, empadronamiento y situación laboral o educativa. Entre ellos figura no haber trabajado ni recibido educación o formación el día natural anterior a solicitar la inscripción. El trámite puede realizarse con certificado electrónico, DNI electrónico o Cl@ve. También existe asistencia mediante las Cámaras de Comercio y los servicios de información juvenil. Esta inscripción en el sistema es distinta de la solicitud de un curso concreto.

Qué cursos hay y dónde se impartirán en septiembre y octubre

La programación combina inteligencia artificial, programación, ciberseguridad, análisis de datos, marketing digital y creación audiovisual. Andalucía concentra 32 cursos; Cantabria, ocho; Canarias, cinco; Castilla y León, cuatro; Comunidad Valenciana, dos; Extremadura, uno; y Ceuta, uno. Son acciones formativas, no un recuento de plazas disponibles. El catálogo permite filtrar por provincia y comunidad autónoma. Estas tres fichas muestran cómo cambian la duración y la modalidad según la especialidad:

Curso Ámbito anunciado Inicio previsto en 2026 Modalidad Horas lectivas Data Analytics, cuarta edición Andalucía Septiembre Online 178. Seguridad Ofensiva y Gestión de Incidentes Linares, Jaén Septiembre Online 172. Excel y Power BI para el Análisis de Datos Empresariales Santander Octubre Presencial 172.

El curso de Santander fija horario de tarde y tutorías fuera de ese horario, según disponibilidad. Los dos ejemplos andaluces anuncian actividad de lunes a viernes. Por tanto, estudiar online no implica necesariamente conectarse a cualquier hora. Las fichas consultadas sitúan el comienzo por meses, pero no ofrecen una fecha única de cierre para toda la oferta. El calendario concreto debe confirmarse con la organización antes de comprometerse a asistir.

El perfil académico y las horas del diploma cambian según el curso

La especialización en Seguridad Ofensiva y Gestión de Incidentes está diseñada para titulados de FP Superior en informática y telecomunicaciones. Por ello, no sería correcto anunciar toda la oferta como formación sin estudios previos. Su temario incluye detección de amenazas, pruebas de seguridad en entornos controlados y respuesta a incidentes. La ficha contempla un diploma para quienes cumplan la asistencia requerida y superen la evaluación. No identifica ese diploma como una titulación oficial de Formación Profesional.

En Data Analytics hay otra diferencia relevante: las 178 horas lectivas no representan toda la dedicación del alumno. EOI desglosa 176 horas de clases, dos de tutorías y 75 de trabajo del estudiante. El diploma suma 253 horas. El temario aborda bases de datos, consultas, visualización e informes, con un proyecto de cuadro de mando. Para obtener la acreditación, también exige asistencia y evaluación positiva. Ese reparto permite calcular el tiempo necesario antes de comprometerse con el curso.

Cómo solicitar plaza y qué confirmar antes de matricularse

La solicitud se inicia desde el catálogo oficial de EOI, en el apartado de información e inscripción del curso elegido. La institución explica que la selección puede incluir revisión documental, entrevista y, cuando se considere necesario, pruebas de conocimientos. También valora formación previa, experiencia, motivación y disponibilidad. Los baremos contemplan prioridades para determinados colectivos. En Santander, por ejemplo, la ficha exige preinscripción y proceso de selección. Enviar los datos no equivale, por tanto, a tener una plaza confirmada.

Antes de elegir, comprueba el certificado de Garantía Juvenil, el perfil académico, los horarios y el ámbito territorial de la convocatoria. La documentación consultada presenta estos cursos como formación para mejorar la empleabilidad, no como una promesa de contratación. Quienes no cumplan sus condiciones pueden explorar otras becas de formación digital, sujetas a requisitos diferentes. Para esta oferta, la refere