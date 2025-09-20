Incorporación inmediata con contrato indefinido: se necesita personal de limpieza en Hospitales del suroeste de Madrid

El grupo hospitalario HM Hospitales abre proceso de selección para cubrir 2 vacantes de personal de limpieza en sus centros HM Montepríncipe (Boadilla del Monte) y HM Puerta del Sur (Móstoles). Se trata de un empleo estable, con contrato indefinido, jornada completa y salario según convenio, además de beneficios sociales y la posibilidad de desarrollarse en una compañía sanitaria en constante crecimiento. Bien, si estás interesado/a en participar en este proceso de selección, presta atención a la información que detallamos en esta noticia y así conocer los pasos a seguir para enviar el currículum.

HM Hospitales lanza una oferta de empleo para trabajar como limpiadores: requisitos mínimos a cumplir

Con un equipo de más de 7.000 empleados repartidos entre 51 centros, el Grupo HM Hospitales, necesita nuevo personal en Madrid, en este caso como personal de limpieza. Los puestos contemplan turnos presenciales de lunes a domingo en diferentes horarios según el centro: en Montepríncipe (Boadilla del Monte) se organizan mañanas de 8:00 a 15:00 y tardes de 15:00 a 22:00; mientras que en Puerta del Sur (Móstoles) también se incluyen turnos de noche (22:00 a 08:00), partidos y, en ocasiones, jornadas de 12 horas. La incorporación es inmediata y se ofrece la opción de rotar entre varios hospitales del grupo.

Estos puestos garantizan estabilidad laboral, gracias a un contrato indefinido. Además, existe formación a cargo de la empresa y beneficios sociales. Además, supone la oportunidad de integrarse en un entorno sanitario con fuerte vocación de servicio y proyección de futuro.

La compañía pide al menos un año de experiencia en limpieza profesional, valorándose especialmente la realizada en hospitales, residencias, colegios u hoteles. Se requiere también disponibilidad de incorporación inmediata y estudios mínimos equivalentes a otros títulos, certificaciones o carnés.

Cómo inscribirse a esta oferta de empleo de HM Hospitales



El proceso de inscripción para esta oferta de trabajo en limpieza de hospitales de Madrid, se realiza a través del portal de empleo donde está publicada las vacantes. Si no dispones de perfil, deberás crear una cuenta y adjuntar tu CV actualizado; si ya la tienes, solo tendrás que iniciar sesión y enviar la candidatura. Recuerda, resaltar en tu currículum la experiencia en entornos hospitalarios y tu flexibilidad horaria.