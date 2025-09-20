Este es local del centro de Valencia que sirve bocadillos artesanos desde 3 euros: el de jamón ibérico y gamoneu, es el premiun

Abierto en 2019, este pequeño colmado permite “montar” bocadillos al gusto. Un creador gastronómico con 236.000 seguidores lo prueba y resume: “Probarlo es lo más parecido a tocar el cielo”.

En pleno centro histórico de Valencia, Lembutic ultramarinos se ha hecho un nombre con bocadillos “clásicos” por 3 euros y combinaciones al gusto. El creador de contenidos David Lafuente, ‘Boufit, el Tío de los Bocadillos’, probó dos opciones y salió encantado: uno de sobrasada con queso curado de oveja por 4 euros y otro “premium” con jamón de cebo ibérico y queso gamoneu por 9 euros. ¿La clave? Sabor, producto y un formato de charcutería de toda la vida.

Dónde está Lembutic ultramarinos y qué ofrece exactamente a diario

Este ultramarinos abrió en octubre de 2019 con la idea de “continuar con el encanto y la atención de las tiendas de toda la vida”. Desde entonces, sirve bocadillos preparados con productos artesanos, seleccionados con mimo, en su “pequeño colmado” del centro histórico de Valencia. Se pueden elegir embutidos, quesos y conservas de la vitrina para llenar el pan a gusto del cliente.

Antes de entrar en detalle, así quedan los precios y ejemplos destacados que se han probado:

Bocadillo/combinación Precio Nota breve Clásicos “montados” al gusto 3 € Opción base en el local Sobrasada con queso curado de oveja 4 € “Increíble”; pedirlo es “éxito seguro” Jamón de cebo ibérico con queso gamoneu asturiano 9 € “Probarlo es lo más parecido a tocar el cielo”

Como ves, hay margen para antojos rápidos y para caprichos con producto de primera. Nada mal para una parada en el centro.

Cómo funcionan los precios, qué bocadillos probar y por cuánto

Lembutic “ofrecen algo distinto a cualquier bar y funciona como cualquier charcutería”, donde eliges el producto y “según lo que pese te cobran un precio u otro”. Así, el ticket final depende de lo que pidas. ¿Eres más de sobrasada y queso curado o prefieres un “producto premium” con jamón de cebo ibérico y unas cortadas de gamoneu, con “bien de aceite de oliva virgen extra”? Quien lo probó lo tiene claro: el primero estaba “increíble” y el segundo es “lo más parecido a tocar el cielo”.

Quién ha recomendado estos bocadillos y por qué están de moda

David Lafuente, conocido como ‘Boufit, el Tío de los Bocadillos’, cuenta con 236.000 seguidores en Instagram y se dedica a explorar y recomendar propuestas culinarias, especialmente en Valencia. Tras su visita, aseguró que ambos bocadillos estaban “muy ricos”, con preferencia por el de jamón de cebo ibérico y gamoneu: “Brutal”. De ahí que el local haya ganado notoriedad entre quienes buscan bocatas con buena relación calidad-precio.

Para no perderte lo esencial cuando vayas por primera vez, toma nota de estos puntos clave:

Bocadillos “clásicos” por 3 euros y combinaciones a medida.

Modelo de charcutería: eliges productos y pagas según el peso.

Opciones destacadas probadas: sobrasada con queso curado (4 €) y jamón de cebo ibérico con gamoneu (9 €).

Recomendación entusiasta de un foodie local con amplia comunidad.

Ubicado en el centro histórico, ideal para un alto en el camino.

Con esto, tendrás claro por dónde empezar y cuánto puedes gastar, sin sorpresas.

Qué filosofía tiene la tienda y qué productos puedes elegir

La tienda declara estar “felices de ofreceros buenos alimentos y sanas costumbres desde nuestro pequeño colmado”. Su filosofía parte de “continuar con el encanto y la atención de las tiendas de toda la vida”, con trato cercano y personalizado. “Traemos de todo y de todas partes, buenos productos que descubrimos en viajes o que la gente nos sugiere, donde la calidad manda”. En la vitrina hay cecina premium, jamón de bellota, chorizo ibérico y una amplia variedad de quesos, además de latas y conservas, salazones, ahumados y aceites vírgenes extra. ¿Te animas a montar tu bocadillo perfecto?

En definitiva, Lembutic ultramarinos combina precios ajustados con producto bien seleccionado y una atención de colmado clásico. Ojo: si te gusta elegir cada ingrediente, aquí tienes mucho juego. Y si vas a tiro hecho, la ruta “sobrasada y curado” o la “premium” de jamón y gamoneu son apuesta segura.