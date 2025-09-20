El histórico comercio de Santiago cierra tras cien años de vida: su memoria quedará en los armarios de muchas familias

Un comercio histórico del Casco Histórico de Santiago baja la persiana tras más de un siglo vinculado a la moda masculina. La despedida coincide con la jubilación de su tercera generación y llega con un gesto amable de clientes y vecinos.

Confecciones Riande, referente del vestir masculino en Compostela desde 1920 (consolidado como tal en 1922), anuncia su cierre. Se va un símbolo del comercio tradicional en la esquina de la Praza do Toural con la Rúa do Vilar y deja una pregunta en el aire: ¿quién tomará el relevo del local?

Quién puede sentirse afectado por el cierre de este comercio histórico en Santiago de Compostela

El cierre impacta en una clientela fiel que ha pasado por el mostrador durante generaciones. No es poca cosa: hablamos de un establecimiento que ha marcado la elegancia de la ciudad durante décadas.

También toca al Casco Histórico, cada vez con menos tiendas de toda la vida. ¿Qué significa para el barrio perder otro punto de referencia? En la práctica, menos oferta local y más dependencia de un turismo cambiante.

Fechas, contexto y motivo del cierre por jubilación en el Casco Histórico de Santiago

La despedida coincide con el cumpleaños y la jubilación de Jorge Riande, tercera generación al frente. El sentimiento es agridulce: descanso merecido, sí, pero también la melancolía de cerrar una etapa que arrancó con su abuelo tras volver de Argentina.

La tienda resistió crisis como la de 2008 y el parón de la pandemia. En consecuencia, su trayectoria se mide en perseverancia y en una relación de confianza con los compostelanos.

Cómo innovó Confecciones Riande y por qué marcó la moda masculina de Compostela

El origen del mito está en una innovación sencilla y potente: traer trajes ya confeccionados cuando lo habitual era acudir al sastre. Aquello fue un auténtico impulso para el negocio y para quienes buscaban calidad sin complicaciones.

De ahí que su nombre esté ligado a una forma de entender la moda masculina: cercanía, buen género y asesoramiento directo. En otras palabras, ese trato que muchos echan en falta hoy.

Qué pasará con el local, la venta prevista y la convivencia en la zona histórica

El local saldrá a la venta en breve. Por ahora no hay decisión sobre el futuro uso, aunque el interés existe. ¿Veremos continuidad comercial o un nuevo destino enfocado al visitante?

Antes del adiós, hubo convivencia con realidades complejas en los soportales próximos, con intervenciones policiales en distintos momentos. Aun así, la despedida llega con un gesto sorprendente: un detalle de afecto que han tenido personas de la zona y clientes al conocer la jubilación. Vaya, una forma cálida de cerrar el círculo.

A continuación, cinco claves para entender la noticia en un vistazo. Después, encontrarás una tabla con los datos esenciales del comercio.

Cien años de historia ligados a la moda masculina compostelana.

Cierre por jubilación de la tercera generación de la familia.

Innovación temprana: trajes ya confeccionados frente al sastre tradicional.

Local en venta en una esquina emblemática del Casco Histórico.

Despedida con un gesto amable de clientes y vecinos habituales.

Esta tabla resume los principales datos del establecimiento y su cierre:

Aspecto Detalle Año de apertura 1920 (consolidado como Confecciones Riande en 1922) Ubicación Esquina Praza do Toural – Rúa do Vilar, Santiago Especialidad Moda masculina y trajes ya confeccionados Propiedad y continuidad Negocio familiar, tercera generación (Jorge Riande) Motivo del cierre Jubilación y fin de etapa Próximos pasos del local Puesta a la venta; uso futuro por definir

Por otro lado, los comercios del entorno observan cómo el Casco Histórico pierde establecimientos tradicionales. No obstante, la memoria de Riande queda en los armarios de muchas familias compostelanas.

En definitiva, se baja la persiana de una institución. Queda el legado, la experiencia compartida y la incógnita por resolver: ¿quién ocupará ese escaparate con tanta historia? Mientras llega la respuesta, el adiós se escribe con gratitud.