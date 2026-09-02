Ikea rebaja uno de sus aparadores blancos más versátiles y lo deja 50 euros más barato hasta fin de existencias

La rebaja del modelo anterior termina el 31 de agosto y solo figura en IKEA Catalunya. La nueva referencia reduce los cajones a uno e incorpora puertas de vidrio.

El aparador Hauga blanco de Ikea aparece este 31 de agosto de 2026 en dos configuraciones diferentes. La referencia anterior, 604.072.66, está entre las últimas unidades de IKEA Catalunya por 149 euros, frente a los 199 euros habituales. La promoción concluye este lunes o cuando se agoten las existencias. Al mismo tiempo, el catálogo general muestra una versión nueva por 199 euros, con puertas de vidrio, un cajón y estantes abiertos.

La oferta de 149 euros solo está activa en IKEA Catalunya

La página oficial de últimas unidades aplica una rebaja de 50 euros al aparador blanco de 140×84 centímetros. El precio promocional está vigente desde el 25 de junio hasta el 31 de agosto de 2026. Ikea condiciona la compra a las existencias disponibles y limita expresamente la oferta a sus establecimientos de Cataluña. Por tanto, no debe presentarse como una promoción nacional.

La información de partida situaba este aparador en 159 euros, pero esa cifra ya no coincide con la promoción oficial consultada. El modelo antiguo figura ahora a 149 euros en el outlet catalán. El interés por este tipo de almacenaje encaja con los muebles para espacios pequeños, que buscan ordenar la vivienda sin ocupar toda la pared.

Qué cambia entre el Hauga antiguo y el nuevo aparador blanco

La referencia liquidada corresponde al diseño de almacenaje cerrado descrito con cuatro cajones y dos armarios laterales. Tras las puertas se distribuyen cuatro baldas regulables, útiles para separar vajilla, manteles, libros o documentos. Su superficie superior también permite colocar una lámpara, fotografías o pequeños objetos decorativos.

El nuevo Hauga blanco conserva unas medidas casi idénticas, pero modifica por completo su interior. La referencia 406.214.89 tiene un cajón, puertas de vidrio templado y estantes abiertos. Ikea la presenta como una novedad pensada para guardar y mostrar vajilla, libros u objetos personales. Las diferencias principales quedan recogidas en esta tabla.

Dato Hauga de últimas unidades Nuevo Hauga blanco Referencia 604.072.66 406.214.89 Precio 149 euros en IKEA Catalunya 199 euros en el catálogo general Medidas 140x46x84 cm 139,9×45,5×83,7 cm Distribución Cuatro cajones, dos armarios y cuatro baldas Un cajón, puertas de vidrio y estantes abiertos Situación Liquidación hasta el 31 de agosto o fin de existencias Novedad en el catálogo actual

Materiales, cargas y seguridad antes de comprar

La versión nueva combina tableros de partículas, tableros de fibras, lámina de papel y pintura acrílica. Sus puertas utilizan vidrio templado. El cajón admite un máximo de cuatro kilos. Las baldas pequeñas soportan hasta nueve kilos y las grandes alcanzan los 18 kilos, según la ficha técnica de Ikea.

El fabricante advierte de un riesgo de vuelco y exige anclar el mueble de forma segura a la pared. Deben utilizarse tornillos y tacos adecuados para cada superficie. También es recomendable medir puertas, pasillos y el lugar de montaje. El producto se entrega en tres paquetes, un dato relevante para transportarlo hasta una vivienda pequeña bien distribuida.

Qué modelo encaja mejor en cada estancia de la casa

El aparador antiguo resulta apropiado para quienes prefieren mantener el contenido oculto. Sus cajones permiten separar objetos pequeños, mientras los armarios protegen piezas más grandes del polvo y de la vista. Puede funcionar en un comedor, un recibidor, un dormitorio o un despacho. El acabado blanco facilita combinarlo con muebles de estilos diferentes.

La nueva versión está orientada a quienes quieren exhibir vajilla, libros o decoración tras el vidrio. Su único cajón reserva un espacio cerrado para accesorios pequeños. Ambos modelos pertenecen a la serie Hauga, diseñada por Ola Wihlborg, y pueden combinarse con otras soluciones de la colección. Antes de pagar, debe comprobarse la referencia, la tienda disponible y el tipo de interior.

La ficha oficial de últimas unidades recoge las condiciones de la rebaja catalana.