Range Rover lanza su primer eléctrico tras un año de retraso y con 600 km de autonomía

La marca abre los pedidos en Reino Unido desde 154.070 libras. El SUV se fabricará en Solihull y puede cargar del 10% al 80% en 22 minutos bajo condiciones óptimas.

Range Rover ha presentado el primer vehículo completamente eléctrico de su historia, aproximadamente un año después del calendario previsto. El Range Rover Electric anuncia hasta 600 kilómetros de autonomía WLTP, una estimación de 535 kilómetros en uso real y una carga rápida del 10% al 80% en 22 minutos. La marca ha abierto los pedidos en Reino Unido desde 154.070 libras, mientras que la documentación consultada todavía no confirma un precio específico para España.

El lanzamiento se produce mientras la industria europea adapta sus fábricas y gamas a la electrificación. Talent24h ha analizado también el cambio europeo sobre los coches con emisiones, que permite entender por qué fabricantes como JLR mantienen varias tecnologías en una misma plataforma.

El primer Range Rover eléctrico llega después de una demora de un año

La presentación oficial de Range Rover confirma que el nuevo modelo ya puede encargarse en Reino Unido. El vehículo se ofrecerá con carrocería de batalla corta o larga y en distintos acabados, incluidos Autobiography, SV y una primera edición específica.

La compañía lo define como el resultado de una década de desarrollo. JLR había previsto las primeras entregas para finales de 2025, pero aplazó el lanzamiento a 2026. Su arquitectura permite fabricarlo en Solihull junto a versiones de combustión, microhíbridas e híbridas enchufables.

Hasta 600 kilómetros y una carga rápida del 10% al 80% en 22 minutos

El Range Rover Electric equipa dos motores eléctricos de 260 kW, uno por eje, con una potencia conjunta de hasta 550 CV y un par máximo de 850 Nm. La batería utilizable tiene 118,5 kWh y funciona con una arquitectura de 800 voltios.

Según la información técnica de Range Rover, la autonomía homologada alcanza los 600 kilómetros WLTP. La propia marca rebaja la previsión a 535 kilómetros en condiciones reales estimadas. Factores como la temperatura, el estilo de conducción, la carga, las ruedas o el uso fuera del asfalto pueden reducir esas distancias.

Con un punto público capaz de suministrar 350 kW, la batería puede pasar del 10% al 80% en unos 22 minutos. La marca calcula que diez minutos permitirían recuperar hasta 220 kilómetros WLTP. En casa, la carga completa requiere desde siete horas con corriente alterna de 22 kW y unas 19 horas con un equipo de 7 kW.

JLR ha formado a 10.500 trabajadores para fabricar el nuevo modelo

La transformación industrial también ocupa un lugar central. JLR asegura que ha formado en electrificación a 9.000 trabajadores de fabricación en Solihull y a otros 1.500 empleados de sus instalaciones de West Midlands.

La planta de Wolverhampton producirá los paquetes de baterías y las unidades de propulsión eléctrica. El fabricante afirma que el vehículo recorrió más de 1,5 millones de kilómetros durante las pruebas físicas, el equivalente aproximado a 38 vueltas al mundo, y acumuló más de 250.000 horas de ensayos virtuales y reales.

El precio anunciado corresponde al mercado británico

El precio de salida de 154.070 libras se refiere expresamente al Reino Unido y al acabado disponible allí. No equivale a una tarifa confirmada para España, donde la configuración, los impuestos, el equipamiento y la gama comercial pueden ser diferentes.

El modelo conserva capacidades asociadas tradicionalmente a Range Rover. La marca declara hasta 2.500 kilos de remolque, 900 milímetros de profundidad de vadeo y una aceleración de 0 a 60 millas por hora en 4,3 segundos. La batería dispone de una garantía de ocho años o 160.000 kilómetros, lo que ocurra antes, sujeta a las condiciones del fabricante.