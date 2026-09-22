Un hombre necesitó 850 camiones para construir un lago para criar lubinas y terminó atrayendo fauna salvaje

El proyecto de BamaBass ocupa algo más de dos hectáreas en un antiguo campo de cacahuetes. Su evolución también muestra los límites de crear hábitats artificiales.

El creador del canal estadounidense BamaBass comenzó en 2021 a construir un estanque artificial para criar peces de gran tamaño. Unos 1.000 días después, Crimson Oak Pond también atraía águilas calvas, ciervos, búhos y mapaches. La transformación, recogida en los vídeos del proyecto, muestra cómo un terreno agrícola pasó a ofrecer agua, alimento y refugio. Sin embargo, atraer animales no demuestra por sí solo que se haya recuperado un ecosistema natural.

El estanque artificial necesitó unas 850 cargas de arcilla

El terreno había estado dedicado al cultivo de cacahuetes. Para acondicionarlo se utilizaron aproximadamente 850 cargas de arcilla transportadas en camiones, según la documentación del proyecto. La superficie del estanque rondaba los cinco acres, algo más de dos hectáreas. También se añadieron rocas, una isla, muelles y estructuras sumergidas para crear refugios bajo el agua. No fue una charca aparecida espontáneamente, sino una instalación diseñada y construida por sus responsables.

La preparación incluyó aireadores, cámaras subacuáticas y sistemas para seguir la calidad del agua y su concentración de oxígeno. Primero se introdujeron miles de pequeños peces destinados a establecer una base alimentaria. Más adelante llegaron otros peces, como tilapias y truchas, además de camarones de agua dulce. Esa secuencia diferencia las especies incorporadas deliberadamente de los animales silvestres que después comenzaron a aprovechar los recursos del estanque.

Las águilas, los ciervos y los búhos llegaron por sus propios medios

A diferencia de los peces introducidos, numerosos visitantes llegaron por sus propios medios. Los ciervos acudían a beber y distintas aves aprovechaban el lugar para descansar o alimentarse. También se observaron búhos, ardillas y mapaches. Las águilas calvas comenzaron sobrevolando la finca y después descendieron hacia el agua para buscar peces o beber. Los responsables instalaron una plataforma con la intención de facilitar una posible nidificación. Su colocación no acredita, por sí sola, que llegaran a criar allí.

Las grabaciones también recogieron la parte menos amable de esa convivencia. Hubo depredación, competencia por los refugios y animales que ocuparon estructuras previstas para otras especies. Además, se registraron muertes de peces vinculadas a episodios meteorológicos adversos. Por eso, hablar de refugio no significa que todos sus habitantes estuvieran protegidos de cualquier riesgo. Los peces eran los protagonistas del proyecto de cría, pero también podían convertirse en alimento para las aves.

Las plantas, las orillas y la isla ayudan a explicar la transformación

El Servicio de Conservación de Recursos Naturales estadounidense (NRCS) publicó Farm Pond Ecosystems en febrero de 2006. Esta guía explica las funciones de los estanques agrícolas. Pueden proporcionar alimento, protección y zonas de reproducción a peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Es una guía general, no una evaluación de Crimson Oak Pond. Sirve para contextualizar lo observado, pero no certifica los resultados del proyecto.

La vegetación acuática ayuda a mantener la calidad y temperatura del agua, reduce la erosión y ofrece lugares de desove. Troncos y rocas aportan refugios aprovechables por distintos animales. Las islas pueden servir para descansar, alimentarse o anidar, con el agua como barrera frente a algunos depredadores terrestres. El documento también menciona ciervos, mapaches y ardillas entre los mamíferos que utilizan estos espacios.

Atraer fauna no garantiza la recuperación de un ecosistema natural

Crimson Oak Pond nació como una instalación gestionada para criar peces, no como una restauración demostrada del paisaje original. Las observaciones describen animales que aprovecharon recursos nuevos, pero no permiten asegurar que cualquier estanque produzca el mismo resultado. Tampoco justifican introducir las mismas especies en otros territorios. Las visitas observadas muestran el uso del nuevo hábitat, pero no permiten medir por sí solas todos sus efectos sobre la biodiversidad. Esa distinción evita confundir la llegada de animales con una recuperación completa de las condiciones naturales.

El NRCS recomienda priorizar plantas y peces autóctonos, conservar vegetación en las orillas y limitar fertilizantes y pesticidas. También advierte del riesgo de las especies exóticas invasoras. Mantener distintas profundidades y zonas de refugio permite atender necesidades diferentes.

Las recomendaciones completas pueden consultarse en el informe sobre estanques agrícolas.