La tendencia de decoración que arrasa en 2026 y cambia la forma de trabajar desde casa

Los escritorios plegables y flotantes ganan protagonismo en hogares pequeños por su diseño funcional, su capacidad para ahorrar espacio y su facilidad para integrarse en cualquier ambiente.

Durante años, los escritorios tradicionales fueron una pieza fija en oficinas, habitaciones y zonas de estudio. Sin embargo, la decoración de 2026 marca un cambio claro en la forma de organizar la casa: los modelos plegables y flotantes se imponen como una alternativa más práctica, estética y adaptada al home office.

El crecimiento del trabajo desde casa ha cambiado las prioridades dentro del hogar. Ahora se buscan muebles que permitan crear una zona cómoda para trabajar o estudiar, pero que no ocupen espacio de forma permanente. En ese contexto, los escritorios plegables se han convertido en una de las soluciones más valoradas para pisos pequeños, monoambientes, dormitorios reducidos o salones compartidos.

Por qué los escritorios plegables sustituyen a los muebles tradicionales en casa

La principal ventaja de estos escritorios es que se pueden cerrar cuando termina la jornada. Al quedar pegados a la pared, liberan espacio y ayudan a mantener el ambiente más despejado. Esto resulta especialmente útil en viviendas donde cada metro cuadrado cuenta.

A diferencia de los escritorios clásicos, que suelen ocupar un lugar fijo y condicionan la distribución de la estancia, los modelos plegables permiten transformar el espacio según el momento del día. Por la mañana pueden funcionar como zona de trabajo y, unas horas después, desaparecer casi por completo para devolver amplitud al dormitorio, al salón o al pasillo.

También encajan bien en rincones que antes quedaban desaprovechados. Una pared libre, una esquina del comedor o una zona de paso amplia pueden convertirse en un pequeño despacho sin necesidad de hacer obras ni comprar muebles voluminosos.

Los diseños multifunción que triunfan en la decoración de interiores de 2026

El éxito de los escritorios plegables no se explica solo por el ahorro de espacio. Muchos diseños actuales incorporan estantes, compartimentos internos, soportes para portátiles, zonas de almacenaje e incluso iluminación LED. Esto permite tener a mano documentos, material de estudio o dispositivos electrónicos sin llenar la habitación de muebles auxiliares.

La variedad de estilos también ha impulsado su popularidad. Hay modelos minimalistas para ambientes modernos, opciones de madera natural para casas de inspiración nórdica, diseños industriales con estructuras metálicas y alternativas muy discretas que se integran con la decoración de la pared.

Esta tendencia responde a una nueva forma de entender la vivienda. El hogar ya no se divide de manera tan rígida entre zonas de trabajo, descanso y ocio. Los muebles deben adaptarse a usos distintos sin restar comodidad ni generar sensación de desorden.

Cómo elegir un escritorio plegable cómodo para trabajar desde casa

Para acertar con la elección, es importante medir bien la pared donde se va a instalar y comprobar la altura de uso. Un escritorio demasiado bajo o estrecho puede resultar incómodo si se utiliza durante varias horas.

También influye la silla. Los expertos en interiorismo recomiendan optar por modelos ligeros, fáciles de mover y proporcionales al tamaño de la estancia. Así se mantiene la sensación de amplitud y se evita que el espacio vuelva a quedar saturado.

Otro punto relevante es el tipo de almacenaje. Quienes teletrabajan a diario pueden necesitar compartimentos cerrados para guardar cables, libretas o accesorios. Para un uso ocasional, basta con un modelo sencillo, con superficie suficiente para el ordenador y una pequeña lámpara.

Los escritorios plegables se consolidan así como una de las grandes tendencias del hogar en 2026. Ahorran espacio, aportan orden visual y permiten separar mejor la jornada laboral del tiempo de descanso.