Ceuta dará 5.000 euros a autónomos y hasta 150.000 a empresas desde el 14 de septiembre

El plan moviliza 36,6 millones para pagos directos y prevé beneficiar a 2.500 autónomos y 1.500 empresas de la ciudad.

Los autónomos de Ceuta podrán solicitar una ayuda directa de 5.000 euros desde el 14 de septiembre. Las empresas recibirán entre 10.000 y 150.000 euros, dependiendo de su facturación. El Gobierno calcula que la medida alcanzará a 2.500 trabajadores por cuenta propia y 1.500 compañías. Las solicitudes se tramitarán mediante la Agencia Tributaria y los primeros pagos están previstos para principios de octubre.

Las ayudas directas movilizarán 36,6 millones de euros

El paquete forma parte de un plan de 309 millones destinado a reforzar la economía, la seguridad, los servicios y la acogida en Ceuta. Dentro del bloque económico, 36,6 millones irán directamente a empresas y autónomos.

Cada autónomo tendrá asignada una cantidad de 5.000 euros. Las compañías partirán de 10.000 y podrán alcanzar 150.000 euros según su volumen de facturación. La fuente oficial todavía debe concretar el procedimiento documental completo antes de la apertura.

El plazo comenzará el lunes 14 de septiembre

La Agencia Tributaria habilitará el sistema de solicitud a partir del 14 de septiembre. Los pagos comenzarán a principios de octubre, según el calendario presentado por el Gobierno. Los interesados deberán atender a la regulación definitiva y a la información publicada en la sede electrónica.

No debe confundirse esta ayuda con una prestación por desempleo ni con un subsidio del SEPE. Es una ayuda económica extraordinaria ligada a la actividad empresarial en Ceuta. Los solicitantes tendrán que comprobar los requisitos fiscales y censales que establezca la norma.

El plan también incluye apoyo al comercio y al turismo

Otros 14 millones se destinarán a dinamizar la actividad comercial y turística. Las actuaciones previstas incluyen bonos de consumo y descuentos en el transporte para no residentes. El Gobierno busca estimular las compras y la llegada de visitantes.

Estas medidas son independientes de los pagos directos, aunque pertenezcan al mismo plan. Por ello, una empresa deberá consultar las posibles compatibilidades cuando se publiquen las bases. El importe y los requisitos pueden variar según cada línea.

Qué deben preparar empresas y trabajadores autónomos

Antes del inicio del plazo resulta útil comprobar los datos de alta censal, el domicilio fiscal, la cuenta bancaria y las obligaciones pendientes. También debe conservarse documentación sobre facturación, actividad y representación legal. La Agencia Tributaria indicará qué justificantes serán obligatorios.

Si la ayuda exige declaración responsable, presentar información incorrecta puede provocar reintegro y sanciones. La resolución definitiva aclarará compatibilidades, tributación y causas de devolución. El solicitante debe utilizar exclusivamente la sede oficial y desconfiar de mensajes que pidan datos bancarios mediante enlaces externos.