El precio de la luz cae un 37% este miércoles, pero la factura sigue más cara que hace un año

OMIE sitúa el mercado mayorista en 104,63 euros/MWh este 16 de septiembre. OCU calcula que un hogar tipo pagó 79,75 euros en agosto, un 17,7% más que un año antes.

El precio mayorista de la electricidad da un fuerte respiro este miércoles, 16 de septiembre de 2026. La media para España baja hasta los 104,63 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 167,33 euros del martes. La caída alcanza el 37,47% en apenas un día, aunque eso no significa que la factura doméstica vaya a abaratarse en la misma proporción. El último cálculo mensual de OCU sitúa el recibo de un hogar tipo con PVPC en 79,75 euros, 12,01 euros más que en agosto de 2025.

El mercado mayorista de la luz baja 62,70 euros en un solo día

Los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) muestran una diferencia notable respecto al martes. El precio medio pasa de 167,33 a 104,63 euros/MWh, lo que supone un descenso de 62,70 euros y del 37,47%. Durante la jornada del miércoles, el mercado español registra además un máximo de 196,18 euros/MWh y un mínimo de 0 euros/MWh.

Ese mínimo de cero euros en el mercado mayorista no implica electricidad gratis para un hogar. El precio que paga un consumidor incorpora más componentes que la cotización del mercado diario. Esta diferencia resulta especialmente importante para quienes consultan a diario cuánto cuesta la electricidad y esperan encontrar después el mismo descenso en el recibo.

La factura de agosto sigue un 17,7% por encima de hace un año

La referencia mensual permite comprobar que la situación sigue siendo más cara para los hogares que hace doce meses. OCU calcula que una vivienda tipo acogida al PVPC, con 4,6 kW de potencia contratada y 292 kWh de consumo mensual, pagó 79,75 euros en agosto. En julio eran 77,84 euros, por lo que el recibo aumentó un 2,46%.

La comparación interanual amplía la diferencia. En agosto de 2025, el mismo modelo de consumo utilizado por OCU arrojaba una factura de 67,74 euros. Es decir, el recibo de agosto de 2026 fue 12,01 euros superior, un 17,73% más. La evolución de la factura PVPC de agosto permite comprobar que una caída diaria del mercado no borra automáticamente el encarecimiento acumulado de los últimos meses.

El PVPC ya no replica por completo las oscilaciones del mercado diario

Una de las razones por las que un desplome diario del mercado mayorista no se traslada íntegramente al consumidor está en la fórmula actual del PVPC. Red Eléctrica explica que este precio incorpora el coste de producción, los peajes y los cargos correspondientes al consumo. Desde enero de 2024 se añadió además una referencia a los mercados a plazo para reducir su volatilidad.

En 2026, la señal procedente de los mercados a plazo representa el 55% del cálculo, mientras el mercado diario e intradiario conserva un peso del 45%, según el Real Decreto 446/2023. De esta forma, los movimientos bruscos de una jornada tienen menos impacto que con el antiguo sistema. Para reducir otros costes del recibo también resulta útil comprobar la potencia contratada antes de modificarla, especialmente si existen diferencias importantes entre la potencia contratada y la realmente demandada.

Septiembre mantiene la factura sin las rebajas fiscales previstas

El precio de la energía tampoco es el único factor que condiciona el recibo. El Real Decreto-ley 18/2026 estableció la posibilidad de recuperar durante septiembre una reducción del IVA de la electricidad al 10% y del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5%, pero vinculó su aplicación a que el IPC de la electricidad de julio superase en más de un 15% el nivel del mismo mes del año anterior.

OCU señala que esa condición no se cumplió y, por tanto, las rebajas no se activaron en septiembre. Esto ayuda a entender por qué una jornada con un mercado mayorista mucho más barato no debe interpretarse como una rebaja equivalente de la factura final. Para hogares con dificultades económicas, sigue siendo relevante comprobar si cumplen los requisitos del bono social eléctrico en 2026, cuyos descuentos se aplican sobre el PVPC a los consumidores que reúnen las condiciones establecidas.