Un padre de Ceuta se plantea marcharse por sus hijos tras más de 40 días de crisis

Hugo, dueño de un restaurante y padre de dos niños, afirma que agosto fue “muy malo” para la hostelería. Varias familias, asegura, se plantean abandonar la ciudad.

Hugo, propietario de un restaurante en Ceuta, explicó en la emisión de El Cascabel del 8 de septiembre cómo la crisis ha cambiado su vida. Es padre de una niña de cuatro años y un niño de uno. Tras más de 40 días de tensión, asegura que agosto fue “muy malo” y el verano “catastrófico” para la hostelería. El episodio comenzó con la afluencia masiva registrada el 30 de julio de 2026, según el BOE. Ahora, afirma que muchos padres dudan del futuro de sus hijos en la ciudad.

Los negocios cerraron sus persianas durante las primeras horas

El hostelero recuerda una “marea de gente” extendiéndose por distintos puntos de Ceuta durante las primeras horas. Según su relato, cientos de personas aparecieron en apenas una hora. Varios comerciantes bajaron las persianas y permanecieron dentro de los locales para impedir accesos. Hugo considera que esa reacción conjunta del comercio local fue decisiva durante las primeras jornadas.

El funcionamiento cotidiano tampoco ha recuperado la normalidad, según su testimonio. Aunque podría dejar instalada la terraza, afirma que la recoge cada noche por miedo a robos o daños. Teme que una silla pueda utilizarse para romper un cristal o causar destrozos. Ese trabajo adicional aumenta el cansancio físico y emocional de la plantilla. La situación afecta a un sector donde los descansos en hostelería ya condicionan la organización de los turnos.

El verano ha golpeado a la hostelería y a la imagen turística

Las pérdidas se concentraron en plena campaña estival, marcada también por la cancelación de las fiestas patronales. Hugo sostiene que las calles y las playas han perdido buena parte de su actividad. También teme que la imagen turística construida durante los últimos años haya quedado dañada. Son valoraciones basadas en su experiencia como empresario, no cifras oficiales sobre el conjunto del sector.

El Gobierno aprobó después el Real Decreto-ley 22/2026, que entró en vigor el 3 de septiembre. La norma destina 14 millones de euros a la Cámara de Comercio de Ceuta. Diez millones financiarán dos líneas de apoyo al comercio y cuatro millones otras actuaciones vinculadas con hostelería y turismo. El texto busca estimular la demanda y recuperar la confianza de consumidores y visitantes. No constituye un pago automático a cada restaurante, pues la beneficiaria directa es la Cámara de Comercio.

El miedo también alcanza a las familias y limita la vida de los niños

La preocupación también ha entrado en los hogares. Hugo cuenta que algunas noches encuentra a su mujer llorando y que la crisis domina las conversaciones familiares. Sus hijos preguntan por qué no pueden ir al parque. Según explica, varias familias han limitado las visitas habituales a parques y playas por temor a posibles incidentes. Esa alteración de las rutinas es una de las consecuencias que más inquietan al hostelero.

El hostelero asegura que el desgaste alcanza igualmente a las plantillas y menciona casos de ansiedad y depresión. Su testimonio refleja la fatiga y el estrés asociados a una situación que considera prolongada, aunque no aporta diagnósticos médicos. “Ceuta es ahora mismo una olla a presión”, afirma. En los chats de padres, añade, algunos vecinos se plantean incluso abandonar la ciudad. Su mayor preocupación es que sus hijos no disfruten de la infancia que él recuerda.

El BOE mantiene la coordinación estatal de la crisis hasta final de 2026

El Real Decreto 681/2026 declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta. El BOE atribuye la medida a la afluencia masiva del 30 de julio y a su impacto sobre servicios públicos. Cita problemas en identificación, acogida, protección de menores, seguridad, transporte y gestión administrativa. La declaración se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque puede terminar antes o prorrogarse. No implica suspender derechos fundamentales ni activar un estado de excepción.

Pese a esa respuesta, Hugo sostiene que persiste una sensación de abandono entre parte de la población. Critica la falta de cifras exactas sobre los menores y las personas que permanecen en Ceuta. También agradece el trabajo de la Policía Nacional y el apoyo expresado el 2 de septiembre. Sus críticas son valoraciones personales y deben diferenciarse de las medidas publicadas oficialmente. El relato muestra la distancia entre la respuesta institucional y la percepción cotidiana de algunos comerciantes.