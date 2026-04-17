Cómo pedir cita para hacer la declaración de la renta: estas son las fechas y vías para solicitar ayuda de Hacienda

La campaña del ejercicio fiscal de 2025 ya tiene calendario cerrado y distintos plazos según el canal elegido. Conocer las fechas clave y preparar la documentación con tiempo puede evitar errores, esperas y más de un sobresalto y tener que pagar de más en la Renta.

La declaración de la renta tiene activo su calendario y, como ocurre cada año, no todos los servicios arrancan al mismo tiempo. La presentación por internet fue la primera en abrirse, mientras que la asistencia telefónica y presencial se incorporarán después. Por eso, quienes necesiten apoyo para completar el trámite harían bien en no dejarlo para el final.

Fechas clave para pedir cita previa y presentar la declaración de la renta

La campaña comenzó el 8 de abril, día desde el que ya se puede presentar la declaración por internet mediante Renta Web o la aplicación móvil de la Agencia Tributaria. Para acceder será necesario identificarse con certificado electrónico, DNI electrónico, sistema Cl@ve o número de referencia.

La atención telefónica arrancará el 6 de mayo, aunque la cita previa podrá pedirse desde el 29 de abril y hasta el 29 de junio. En cuanto a la asistencia presencial en oficinas, estará disponible a partir del 1 de junio, con solicitud de cita desde el 29 de mayo y también hasta el 29 de junio.

El plazo general para presentar la declaración terminará el 30 de junio. De ahí que convenga revisar el calendario cuanto antes. ¿La razón? Apurar hasta el último momento puede complicar la elección de horario y dejar menos margen para corregir incidencias, como por ejemplo si has tenido dos pagadores y cometes algún error.

Cómo solicitar cita previa para la renta y qué documentación conviene tener preparada

La Agencia Tributaria permite pedir cita por varias vías para adaptarse a distintos contribuyentes. Estas son las opciones disponibles para la atención telefónica:

Por internet, en la sede electrónica, con NIF o NIE junto a Cl@ve, referencia, certificado o DNI electrónico.

Desde la app oficial de la Agencia Tributaria.

En el teléfono automático 91 535 73 26 o 901 12 12 24.

En el servicio de atención personal para cita previa: 91 553 00 71 o 901 22 33 44, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 19:00 horas.

Tras solicitarla, el sistema permite escoger turno de mañana o tarde y asigna día y hora. Después, el contribuyente recibe una confirmación por SMS o correo electrónico con la documentación necesaria, además de un recordatorio dos días antes. Las llamadas oficiales del servicio Renta se realizan únicamente desde el 810 520 052.

Antes de la cita conviene tener listo el número de referencia, el DNI de todas las personas incluidas, el IBAN y las referencias catastrales de los inmuebles. Si hay alquileres, ventas patrimoniales, inversiones o deducciones, también habrá que aportar justificantes. Además, desde enero de 2026 Hacienda contará con datos mensuales sobre cobros con tarjeta o sistemas como Bizum, y desaparece el antiguo límite informativo de 3.000 euros.