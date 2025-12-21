El Gobierno lanza una nueva protección por impagos del alquiler: buenas noticias para los propietarios de viviendas

El real decreto activa una cobertura gestionada por comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, para contratos con jóvenes menores de 35 años o familias vulnerables. La protección se limita a contratos vigentes al 30 de enero de 2025.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto que incorpora una cobertura adicional para propietarios frente a impagos en alquileres firmados con jóvenes menores de 35 años o familias vulnerables cuya renta no supere el índice estatal de referencia. La portavoz, Pilar Alegría, definió la medida como “dar un paso más” para garantizar el acceso a la vivienda y proteger a caseros e inquilinos.

Quién puede acogerse a la ayuda por impago y requisitos exigidos a arrendadores

¿Quiénes pueden acogerse y qué condiciones deben cumplir? La iniciativa, prometida por el presidente a petición de Junts, prevé una partida “que ayude a los propietarios ante los impagos”. Según el Ministerio de Vivienda, el diseño del aval prioriza a colectivos especialmente afectados por las dificultades del mercado.

Antes de solicitar, conviene revisar los requisitos clave para los arrendadores:

Depósito de la fianza obligatoria, suscripción de un compromiso de aval conforme al modelo aprobado y existencia de contrato con jóvenes menores de 35 años o familias vulnerables cuya renta no supere el índice estatal de referencia.

En pocas palabras, se trata de facilitar el alquiler con seguridad para ambas partes.

Cómo se gestionará la cobertura pública del aval en comunidades autónomas

La gestión recaerá en las comunidades autónomas de régimen común, además de Ceuta y Melilla. El Estado fija una base común y, por otro lado, las comunidades podrán implementar criterios adicionales de acceso, adaptando la medida a su realidad. Desde el Senado, la ministra Isabel Rodríguez avanzó la aprobación del paquete y subrayó que busca “dar garantías” y contrarrestar “discursos que alimentan el miedo”. ¿Objetivo final? Favorecer el acceso a la vivienda reduciendo el riesgo percibido por los caseros.

Plazos, contratos vigentes al 30 de enero de 2025 y límites de protección

La protección se limitará a situaciones surgidas en contratos que estén vigentes a fecha 30 de enero de 2025. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana habilitará una línea presupuestaria específica y exigirá informes semestrales a las comunidades, detallando la aplicación del aval público. Además, el decreto contempla compensaciones por impago de rentas, daños a la vivienda y coste de suministros debidos.

A continuación, un resumen práctico de la cobertura:

Concepto Qué cubre Ámbito de gestión Impago de rentas Compensaciones por impago de alquiler Comunidades autónomas, Ceuta y Melilla Daños en la vivienda Daños causados a la vivienda Comunidades autónomas, Ceuta y Melilla Suministros debidos Coste de suministros debidos Comunidades autónomas, Ceuta y Melilla

En consecuencia, el programa nace con una base común y control periódico para asegurar su correcta aplicación.

Condonación de deuda autonómica aprobada y ahorro estimado en intereses

En la misma sesión, el Gobierno aprobó un proyecto de ley para condonar 83.252 millones de euros a comunidades de régimen común que lo soliciten. La medida, en segunda vuelta, persigue corregir el sobreendeudamiento de la crisis financiera y mejorar su acceso a los mercados. ¿Cómo impactará en los servicios públicos? Según la portavoz, el ahorro en intereses rondaría 6.700 millones, lo que permitiría reforzarlos.

El Ejecutivo cifra el apoyo a las autonomías en más de 300.000 millones en siete años y prevé 157.000 millones en entregas a cuenta el próximo ejercicio, un 7 por ciento más. El PP rechaza la iniciativa por considerarla perjudicial para las regiones menos endeudadas.