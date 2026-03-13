Ni museos ni teatros: el Bono Cultural Joven terminó gastando casi 480.000 euros entre copas y discotecas

El Ministerio de Cultura ha reconocido usos indebidos en las dos primeras ediciones de la ayuda del Bono Cultural de 400 euros para quienes cumplen 18 años. Aunque el departamento rebaja el alcance del fraude, la cifra reabre el debate sobre el control del dinero público.

El Bono Cultural Joven, puesto en marcha en 2022, vuelve a estar en el centro de la polémica. El Ministerio de Cultura admite que parte del dinero acabó usándose para pagar entradas de discoteca con consumiciones. Entre 2022 y 2023 se destinaron al menos 479.790 euros a usos indebidos. ¿Es poco? Ahí está la discusión.

El Ministerio de Cultura admite gastos indebidos del Bono Cultural en discotecas

La ayuda del Bono Cultural concede 400 euros a quienes cumplen 18 años en el año de la convocatoria. El ministerio que ahora encabeza Ernest Urtasun sostiene que el uso fraudulento fue reducido y que la mayoría de jóvenes utilizó correctamente el bono.

Según esos cálculos, solo en 2022 el gasto indebido habría supuesto el 0,3% de un total de 71,9 millones de euros, es decir, 215.850 euros. Aun así, la cifra acumulada de las dos primeras ediciones ha encendido las críticas, porque no es precisamente calderilla.

El debate sobre porcentajes y euros vuelve a mirar al bolsillo

Parte de la controversia está en cómo se mide ese gasto irregular. El Ministerio lo presenta como un porcentaje bajo, pero la lectura cambia cuando se traduce a euros. Y ahí muchos ciudadanos hacen una cuenta mucho más directa: la del bolsillo.

La cesta de la compra, la luz, la gasolina, una hipoteca o el alquiler se entienden mejor en euros que en porcentajes. En ese contexto, alquilar un piso en Barcelona se mueve entre 950 y 1.155 euros al mes, una referencia que ayuda a poner en perspectiva la cantidad desviada.

Los abonos gratuitos de Rodalies reabren otra crítica sobre ayudas públicas

El análisis enlaza con otra idea: si un servicio falla, regalar títulos o ayudas no siempre resuelve el problema de fondo. En Rodalies, Renfe confirmó 320.000 abonos gratuitos en las primeras semanas de la medida activada en enero de 2026. Antes, en el primer cuatrimestre de 2024, se alcanzaron 653.000 abonos para Rodalies y Media Distancia, y a comienzos de 2023 la cifra rondaba los 700.000 usuarios en Cataluña.

Por eso, la cuestión no es solo cuánto dinero se gasta, sino qué mensaje se traslada. Cuando se relativizan casi 480.000 euros por ser un porcentaje pequeño, para muchos la conclusión es clara: las cuentas del día a día se hacen en euros.