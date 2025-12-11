Folleto informativo de la Agencia Tributaria sobre el sistema Verifactu para facturación segura y adaptación de autónomos y pymes.

Hacienda avisa: más de 3,4 millones de autónomos se preparan para un Verifactu retrasado

El sistema Verifactu, previsto inicialmente para 2026, tendrá un año extra de margen antes de ser obligatorio. Las empresas con menos de seis millones de euros de facturación empezarán el 1 de enero de 2027 y los autónomos lo harán desde el 1 de julio.

El Ministerio de Hacienda ha fijado un nuevo calendario para Verifactu, el sistema que cambia las reglas de la facturación digital para millones de autónomos y pequeñas empresas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó en una entrevista en Rac1 que se ampliarían los plazos, y fuentes de Hacienda lo han confirmado a Europa Press, en un ajuste ligado a un acuerdo con Junts per Catalunya.

Hacienda retrasa Verifactu a 2027: a quién afecta y por qué importa

El objetivo del sistema, impulsado por la Ley Antifraude, es reforzar la trazabilidad fiscal con registros únicos, inalterables y vinculados a cada factura. Esto significa, más control y más transparencia en cómo se emiten y se corrigen las facturas.

¿Eres autónomo o llevas una pyme? Entonces, mejor apuntarlo ya: el retraso da aire, pero no conviene dormirse.

Nuevas fechas del sistema Verifactu para empresas y autónomos en 2027

Para evitar líos con el calendario, estas son las fechas clave confirmadas y a quién afectan. ¿Cuándo te tocará aplicarlo a ti? Ojo, porque hay dos entradas en vigor distintas.

FechaQuién queda obligadoQué cambia desde ese día
1 de enero de 2027Empresas con facturación inferior a seis millones de eurosDeberán adoptar Verifactu
1 de julio de 2027Más de 3,4 millones de autónomos y resto de contribuyentes afectadosPasan a estar obligados

Con este aplazamiento, la implantación definitiva se mueve a 2027, y ese año marca el punto de partida para la obligación.

Qué cambia con Verifactu: factura rectificativa, registro y código QR en facturas

La norma establece que cualquier modificación deberá hacerse mediante una factura rectificativa. Así se elimina la práctica de “borrar y volver a hacer”, que dificultaba la supervisión.

El software certificado, además, tendrá que emitir un “registro de facturación” con medidas de seguridad como huella digital y encadenamiento con el registro previo para impedir manipulaciones. A partir de 2027, esos datos podrán remitirse automáticamente a la Agencia Tributaria y cada factura incluirá un código QR para que el receptor pueda verificar si se ha enviado al fisco.

En resumen, estas son las claves prácticas del cambio:

  • Las correcciones se documentan con factura rectificativa.
  • Cada factura va ligada a un registro único e inalterable.
  • El registro incorpora huella digital y encadenamiento.
  • Las facturas llevarán QR y podrán enviarse datos a la Agencia Tributaria.

Por tanto, no solo cuenta emitir la factura, sino cómo se registra y cómo puede verificarse. Hacienda sostiene que esta digitalización añade transparencia y garantías en los procesos de facturación.

Formulario gratuito de la Agencia Tributaria: cómo usarlo antes de que sea obligatorio

Para facilitar la transición, la Agencia Tributaria ya ha puesto a disposición de autónomos, profesionales y empresas un formulario de facturación electrónica gratuita que permite generar facturas y enviar sus registros de manera directa.

Además, quien lo desee puede utilizarlo de forma voluntaria. Si te apetece ir probando con calma y llegar a 2027 con los deberes hechos, esta herramienta puede ser un buen primer paso.

