Cómo acceder al registro digital y hacer trámites online: así puedes obtener el Libro de Familia

El Libro de Familia físico ya no se emite y se ha sustituido por un registro electrónico individual. Si necesitas inscribir un nacimiento, un matrimonio o una defunción, estos son los pasos clave para gestionarlo por internet.

Durante décadas, el Libro de Familia fue el documento habitual para acreditar el vínculo entre padres, hijos y cónyuges, además de recoger hechos como adopciones, divorcios o defunciones. Sin embargo, la digitalización del Registro Civil ha cambiado la forma de consultar y actualizar esta información.

Desde 2021 el Libro de Familia cambia por un registro electrónico individual

Desde el 30 de abril de 2021, con la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil, el formato en papel ha quedado sustituido por un registro electrónico. La idea es sencilla: reducir barreras burocráticas y facilitar gestiones sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

¿Y qué hay ahora en su lugar? Cada ciudadano dispone de un registro digital personal con los datos relativos a su estado civil y otras circunstancias inscribibles. Se abre automáticamente con la inscripción de nacimiento (o con el primer asiento que se practique) e incorpora un código personal único.

Qué puedes gestionar en el Registro Civil digital y por qué es más cómodo

Con este sistema, las inscripciones de nacimientos, matrimonios o defunciones pueden realizarse de manera telemática. En consecuencia, se agilizan procesos y se evitan desplazamientos innecesarios.

Además, el registro se actualiza de forma continua, sucesiva y cronológica a lo largo de la vida del ciudadano, reflejando cambios como matrimonios, divorcios o defunciones de familiares. Esto quiere decir que la información puede consultarse en cualquier momento y desde cualquier lugar con acceso a internet, con mayor seguridad y protección frente a pérdidas o deterioros de documentos físicos.

Cómo solicitar el Libro de Familia online paso a paso en la sede electrónica

Si quieres acceder al sistema y hacer una consulta o inscripción, el procedimiento está pensado para ser directo. Un detalle: para entrar necesitas identificarte con un método válido.

Estos son los pasos habituales para completar el trámite:

Acceder a la sede electrónica del Ministerio de Justicia o al Registro Civil correspondiente.

Identificarse con certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve PIN.

Rellenar el formulario según el trámite (nacimiento, matrimonio, defunción, etc.).

Adjuntar la documentación necesaria cuando proceda, en formato escaneado.

Enviar la solicitud y esperar la validación y la notificación correspondiente.

Tras el envío, el Registro Civil valida la información y te notificará por correo electrónico o mediante aviso en tu perfil electrónico. ¿No quieres quedarte a medias? Ten preparada la documentación que pueda solicitarse en función del caso.

Lo que te pueden pedir Para qué sirve Ejemplos incluidos Identificación electrónica Garantizar seguridad y privacidad de los datos Certificado digital, DNIe o Cl@ve PIN Formulario del trámite Aportar los datos requeridos Inscripción de nacimiento, matrimonio o defunción Documentación escaneada (si aplica) Acreditar información concreta DNI, certificado de nacimiento, sentencia de divorcio

Con todo lo anterior listo, el proceso suele ser más rápido y evitas repetir gestiones por un documento que faltaba.

El Libro de Familia antiguo sigue siendo válido mientras dura la transición digital

Aunque el Libro de Familia físico ha dejado de emitirse, los ya existentes siguen siendo válidos y pueden utilizarse en ciertos trámites administrativos hasta que su sustitución sea completamente efectiva. La transición hacia el modelo digital es progresiva, por lo que puedes seguir usando el libro en papel mientras su información se incorpora de manera definitiva al sistema electrónico.