El BOE trae sorpresas para los trabajadores: el calendario laboral 2026 de España no dejará disfrutar de este famoso puente

Si eres de los que miran el calendario antes que la previsión del tiempo, hoy es tu día. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha hecho oficial el calendario laboral de 2026. La buena noticia: habrá más puentes que en 2025 porque varios festivos “caen mejor”. La cifra total de festivos nacionales se mantiene en nueve, igual que este año. En toda España habrá, como mínimo, cuatro fines de semana largos claros. Ahora bien, diciembre trae una sorpresa que muchos no veían venir.

¿Qué ha aprobado exactamente el BOE para 2026?

El calendario laboral de 2026 recoge nueve festivos comunes en toda España, el mismo número que en 2025. La organización de los días, eso sí, favorece más puentes por cómo encajan en la semana, con viernes y lunes bien colocados.

A continuación se detallan, uno por uno, los festivos nacionales con su fecha exacta y el día de la semana. Esta tabla te sirve para planificar de un vistazo rápido sin tener que hacer malabares con la agenda.

Fecha Día de la semana Festivo 1 de enero de 2026 jueves Año Nuevo 6 de enero de 2026 martes Epifanía del Señor 3 de abril de 2026 viernes Viernes Santo 1 de mayo de 2026 viernes Fiesta del Trabajo 15 de agosto de 2026 sábado Asunción de la Virgen 12 de octubre de 2026 lunes Fiesta Nacional de España 1 de noviembre de 2026 domingo Todos los Santos 8 de diciembre de 2026 martes Inmaculada Concepción 25 de diciembre de 2026 viernes Navidad

En total, son nueve días festivos nacionales. A partir de aquí cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento completarán el calendario hasta los 14 festivos anuales sumando los autonómicos y locales.

¿Qué puentes hay seguros en toda España en 2026?

Según el calendario aprobado, habrá al menos cuatro puentes comunes en todo el territorio nacional. Entrarán en juego Semana Santa; el 1 de mayo, que en 2026 cae en viernes; el puente de octubre, con la Fiesta Nacional el lunes 12 de octubre de 2026; y la Navidad, con el 25 de diciembre de 2026 en viernes.

Además, se perfila un macropuente en diciembre: desde el viernes 4 de diciembre hasta el miércoles 9 de diciembre de 2026. Es una racha larga que muchos intentarán aprovechar encajando descansos y permisos.

Eso sí, el 15 de agosto de 2026 (Asunción de la Virgen) cae en sábado. Por tanto, no genera puente por sí solo, por mucho que estemos en pleno verano.

¿Qué pueden mover las comunidades autónomas y los ayuntamientos?

Hay festivos comunes que las comunidades autónomas pueden desplazar a otro día. Un ejemplo claro es el Jueves Santo: el 2 de abril de 2026 será festivo en toda España salvo en Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Además, las comunidades pueden decidir qué hacer con los festivos que caen en domingo, como el 1 de noviembre de 2026: pueden trasladarlos al lunes siguiente o usarlos para fijar otras celebraciones propias, como San José en la Comunidad Valenciana o Santiago Apóstol en Galicia. Por consiguiente, el resultado final cambia según dónde vivas.

En cualquier caso, más allá de los nueve festivos nacionales, cada ciudad y comunidad cerrará el año con 14 festivos en total al sumar los autonómicos y locales.

Cómo aprovechar el calendario laboral 2026

Si quieres estirar al máximo tus días libres, conviene atar fechas desde ya. La clave está en identificar los puentes fijos y comprobar cómo tu comunidad y tu ayuntamiento completan el calendario.

Señala los cuatro puentes comunes: Semana Santa; 1 de mayo (viernes); 12 de octubre (lunes); y Navidad (25 de diciembre, viernes). Ten en cuenta que el Jueves Santo, 2 de abril de 2026, no es festivo en Cataluña ni en la Comunidad Valenciana. Vigila si tu comunidad traslada el 1 de noviembre de 2026 (domingo) al lunes siguiente o lo usa para otra festividad propia. Planifica el macropuente del viernes 4 al miércoles 9 de diciembre de 2026 si tu empresa y tu calendario local lo permiten. Recuerda que el 15 de agosto de 2026 cae en sábado: no generará puente por sí mismo.

Con estos puntos claros, podrás cuadrar vacaciones y días de asuntos propios sin sorpresas. De ahí que mirar ahora el calendario te ahorre corre-calles en el último momento.