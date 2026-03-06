Giro radical en los coeficientes reductores de la jubilación anticipada: un alivio para quienes rozan la pensión máxima en 2026

La marcha atrás en los coeficientes de jubilación anticipada puede suponer hasta 400 euros más al mes para jubilados con pensión máxima que adelantaron su retiro. La Seguridad Social ha rectificado la forma de aplicar los coeficientes reductores a quienes se jubilan de manera anticipada con pensión máxima. El cambio, ligado a la reforma Escrivá y a la disposición transitoria 34, modifica el cálculo de estas prestaciones adelantadas.

Cómo cambia la jubilación anticipada en 2026 para pensiones máximas

Con la reforma Escrivá se creó un calendario progresivo de coeficientes para quienes se jubilan con pensión máxima, con el objetivo de desincentivar el retiro temprano. Hasta entonces, estos trabajadores soportaban un recorte del 0,5% de la base reguladora por trimestre adelantado, aplicado sobre la pensión máxima.

En 2026 el simulador de la Seguridad Social dejó de aplicar esa parte transitoria y pasó a igualar los recortes de las pensiones máximas a los del resto. Tras las quejas de los sindicatos, el organismo ha dado marcha atrás, pero aún no ha aclarado cuándo regirán los coeficientes de 2026 ni qué ocurrirá con quienes se han jubilado con los recortes reservados para 2033.

Ejemplo de recortes y hasta 400 euros de diferencia en la pensión

¿Hasta qué punto puede notarse este cambio en la nómina de la pensión? Un funcionario de la Seguridad Social ha explicado en YouTube que, en los casos más extremos, la diferencia puede rondar los 400 euros al mes.

El ejemplo más claro es el de los trabajadores con menos de 38 años y seis meses cotizados que adelantan su jubilación dos años: con el calendario transitorio la penalización sería del 9,1% sobre la pensión máxima, mientras que con los coeficientes generales previstos para 2033 el recorte alcanzaría el 21%. En términos de dinero, las cifras que se manejan para este supuesto son las siguientes:

Situación Coeficiente aplicado Pensión mensual aproximada Trabajador con menos de 38 años y 6 meses cotizados y 2 años de anticipo 9,1% sobre pensión máxima 3.053,93 € Mismo trabajador con coeficientes generales previstos para 2033 21% sobre pensión máxima 2.654,08 €

Entre una y otra situación la diferencia ronda los 400 euros mensuales, una cantidad nada despreciable. En otros supuestos se habla de recortes alrededor del 6,7% y de coeficientes que bajan a entre el 1,9% y el 1,69% en los seis meses previos a la edad ordinaria de jubilación.

Por todo ello, si estás pensando en jubilarte antes de tiempo, conviene revisar bien qué coeficientes se aplican en tu caso. No es lo mismo adelantar dos años que solo unos meses, ni hacerlo con pensión máxima o con una base más modesta, así que mejor decidir con toda la información.