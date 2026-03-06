Plazo abierto para solicitar la ayuda de transporte escolar de hasta 8.000 euros por beneficiario: solo para estos alumnos

Las ayudas de transporte escolar 2025-2026 compensan los gastos del alumnado con derecho a transporte gratuito que no puede usar las rutas escolares habituales, con un máximo de 8.000 euros por beneficiario y curso.

El Gobierno del Principado, a través de la Consejería de Educación, las dirige al alumnado de centros públicos no universitarios para cubrir los trayectos entre el domicilio y el centro o la parada más próxima. El plazo de solicitud va del 21 de febrero al 30 de junio de 2026.

Quién puede pedir las ayudas de transporte escolar en Asturias curso 2025 y 2026

¿Quién puede pedirlas? Solo alumnado de centros públicos no universitarios del Principado con derecho a transporte escolar gratuito, que no pueda usar las rutas existentes por causas justificadas y no resida en la misma localidad que su centro.

Además, no puede haber elegido voluntariamente un centro distinto al que le corresponde por domicilio ni haber pedido la ayuda en la convocatoria ordinaria, para que la familia no acabe soportando un gasto diario que, la verdad, cuesta encajar.

Cuantías modalidades y gastos cubiertos por las ayudas de transporte escolar asturianas

Las ayudas cubren los desplazamientos entre el domicilio y el centro educativo o hasta la parada más cercana del transporte escolar. Se contemplan cuatro modalidades: transporte público regular, medios propios, taxi y taxi excepcional cuando el coste real supera el calculado con carácter general.

En el transporte público se financia el importe del billete o abono fijado por el órgano competente. En vehículo propio se aplica el importe por kilómetro previsto en los acuerdos del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias sobre indemnización por razón del servicio.

En taxi se toma como referencia el importe por kilómetro de la normativa de auto taxi vigente, con posibilidad de ayuda excepcional si se acredita un coste superior. En todos los casos, la ayuda es incompatible con otras prestaciones con la misma finalidad.

Plazos de solicitud resolución documentación y procedimiento de las ayudas de transporte escolar

El plazo de presentación de solicitudes permanece abierto hasta el 30 de junio de 2026. Tras esa fecha, la Administración dispone de tres meses para resolver; si no hay resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada por silencio administrativo. Toda la información la puedes encontrar en la sede electrónica del Principado de Asturias.

El pago se realiza mediante un único ingreso anticipado en la cuenta indicada por la persona solicitante. El Gobierno del Principado, a través de la Consejería de Educación, tramita y resuelve las ayudas, y los centros educativos certifican la distancia al centro y la generación del derecho. Para pedir la ayuda es imprescindible aportar cierta documentación, resumida así: