La Seguridad Social aplicará fuertes recortes a la jubilación anticipada en 2026: así quedará tu pensión según lo cotizado

La reforma seguirá aplicándose de forma progresiva y, en 2026, cambian tramos de edad y cotización. Si adelantas la jubilación, la pensión se recorta y puede llegar hasta el 30%.

Con la generación del baby boom acercándose a la retirada, cada vez más personas se plantean jubilarse antes, ya sea por decisión propia o por una salida involuntaria del trabajo. ¿El problema? Que adelantar la fecha suele traducirse en una reducción mensual.

Edad legal de jubilación en 2026 y cómo cambia según los años cotizados

En 2026, la edad ordinaria será de 65 años si acreditas 38 años y 3 meses o más cotizados. Si tienes menos de 38 años y 3 meses, la edad pasa a 66 años y 10 meses.

Desde esa edad base se permite anticipar la jubilación, pero aplicando penalizaciones según los meses de adelanto y la cotización acumulada.

Jubilación anticipada voluntaria e involuntaria en 2026: requisitos y plazos máximos

La Seguridad Social distingue dos modalidades, y conviene no mezclar requisitos. Vamos al grano:

Anticipada voluntaria: hasta 2 años de adelanto; mínimo 35 años cotizados; estar en alta o situación asimilada al alta; y que la pensión resultante sea superior a la mínima.

Anticipada involuntaria: hasta 4 años de adelanto; mínimo 33 años cotizados; despido por causas ajenas al trabajador (ERE, despido objetivo, cierre de empresa, etc.); e inscripción como demandante de empleo durante al menos 6 meses antes de solicitarla.

En consecuencia, el margen para anticipar y el recorte potencial no suelen ser los mismos en un caso y en otro.

Tabla con edades mínimas y recortes máximos de la jubilación anticipada en 2026

Estos son algunos supuestos habituales de reducción máxima según edad legal y cotización. Recuerda: la cuantía exacta depende de los meses que adelantes y de los años cotizados.

Situación de cotización en 2026 Modalidad Anticipo máximo Edad mínima Años cotizados mínimos Reducción máxima 38 años y 3 meses o más Voluntaria 2 años 63 años 35 años Hasta 13% 38 años y 3 meses o más Involuntaria 4 años 61 años 33 años Hasta 24% Menos de 38 años y 3 meses Voluntaria 2 años 64 años y 10 meses 35 años Hasta 21% Menos de 38 años y 3 meses Involuntaria 4 años 62 años y 10 meses 33 años Hasta 30%

Dicho de otra forma: cuanto más adelantes (y cuanto menos hayas cotizado), más pesa el recorte.

Penalizaciones mes a mes en 2026 según adelanto y cotización: claves para decidir

Las tablas de penalizaciones funcionan por meses. En la jubilación anticipada voluntaria, a 24 meses de adelanto el recorte va del 21% (menos de 38 años y 6 meses cotizados) al 13% (más de 44 años y 6 meses). Si solo anticipas 1 mes, las reducciones de referencia van del 3,26% al 2,81%.

En la anticipada involuntaria, el máximo de adelanto es de 48 meses y ahí aparecen los mayores recortes: del 30% al 24% según cotización. Con 1 mes de adelanto, las reducciones se sitúan entre el 0,63% y el 0,50%.

Por tanto, antes de tomar la decisión, revisa tu edad legal, tus años cotizados y cuántos meses quieres adelantar. ¿Te compensa asumir una reducción alta por salir antes, o prefieres esperar y recortar el tijeretazo? Que no te pille el toro: un porcentaje menos se nota en cada mensualidad.