La Seguridad Social aplicará fuertes recortes a la jubilación anticipada en 2026: así quedará tu pensión según lo cotizado

La reforma seguirá aplicándose de forma progresiva y, en 2026, cambian tramos de edad y cotización. Si adelantas la jubilación, la pensión se recorta y puede llegar hasta el 30%.

Con la generación del baby boom acercándose a la retirada, cada vez más personas se plantean jubilarse antes, ya sea por decisión propia o por una salida involuntaria del trabajo. ¿El problema? Que adelantar la fecha suele traducirse en una reducción mensual.

En 2026, la edad ordinaria será de 65 años si acreditas 38 años y 3 meses o más cotizados. Si tienes menos de 38 años y 3 meses, la edad pasa a 66 años y 10 meses.

Desde esa edad base se permite anticipar la jubilación, pero aplicando penalizaciones según los meses de adelanto y la cotización acumulada.

Jubilación anticipada voluntaria e involuntaria en 2026: requisitos y plazos máximos

La Seguridad Social distingue dos modalidades, y conviene no mezclar requisitos. Vamos al grano:

  • Anticipada voluntaria: hasta 2 años de adelanto; mínimo 35 años cotizados; estar en alta o situación asimilada al alta; y que la pensión resultante sea superior a la mínima.
  • Anticipada involuntaria: hasta 4 años de adelanto; mínimo 33 años cotizados; despido por causas ajenas al trabajador (ERE, despido objetivo, cierre de empresa, etc.); e inscripción como demandante de empleo durante al menos 6 meses antes de solicitarla.

En consecuencia, el margen para anticipar y el recorte potencial no suelen ser los mismos en un caso y en otro.

Tabla con edades mínimas y recortes máximos de la jubilación anticipada en 2026

Estos son algunos supuestos habituales de reducción máxima según edad legal y cotización. Recuerda: la cuantía exacta depende de los meses que adelantes y de los años cotizados.

Situación de cotización en 2026ModalidadAnticipo máximoEdad mínimaAños cotizados mínimosReducción máxima
38 años y 3 meses o másVoluntaria2 años63 años35 añosHasta 13%
38 años y 3 meses o másInvoluntaria4 años61 años33 añosHasta 24%
Menos de 38 años y 3 mesesVoluntaria2 años64 años y 10 meses35 añosHasta 21%
Menos de 38 años y 3 mesesInvoluntaria4 años62 años y 10 meses33 añosHasta 30%

Dicho de otra forma: cuanto más adelantes (y cuanto menos hayas cotizado), más pesa el recorte.

Penalizaciones mes a mes en 2026 según adelanto y cotización: claves para decidir

Las tablas de penalizaciones funcionan por meses. En la jubilación anticipada voluntaria, a 24 meses de adelanto el recorte va del 21% (menos de 38 años y 6 meses cotizados) al 13% (más de 44 años y 6 meses). Si solo anticipas 1 mes, las reducciones de referencia van del 3,26% al 2,81%.

En la anticipada involuntaria, el máximo de adelanto es de 48 meses y ahí aparecen los mayores recortes: del 30% al 24% según cotización. Con 1 mes de adelanto, las reducciones se sitúan entre el 0,63% y el 0,50%.

Por tanto, antes de tomar la decisión, revisa tu edad legal, tus años cotizados y cuántos meses quieres adelantar. ¿Te compensa asumir una reducción alta por salir antes, o prefieres esperar y recortar el tijeretazo? Que no te pille el toro: un porcentaje menos se nota en cada mensualidad.

