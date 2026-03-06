Un nuevo barrio de 1.150 viviendas y amplias zonas verdes cambiará el paisaje urbano de Jaén en los próximos años

La nueva urbanización impulsará el desarrollo residencial y mejorará la conexión de la ciudad con el entorno natural. El Ayuntamiento de Jaén ha anunciado que en las próximas semanas se aprobará la licencia de urbanización del sector SUP2-1, lo que permitirá dar inicio a las obras de los servicios básicos entre el Bulevar y la carretera de Fuerte del Rey. Este paso marca el final de 17 años de bloqueo urbanístico y abre las puertas a una de las mayores expansiones residenciales previstas para la ciudad junto a otros proyectos ya en marcha.

Un nuevo barrio con 1.150 viviendas, zonas verdes y espacios comerciales

Con una inversión estimada de 17 millones de euros, la urbanización del sector SUP2-1 ocupará más de 200.000 metros cuadrados y contará con una completa infraestructura previa a la edificación. El proyecto incluye la construcción de 1.150 viviendas, tanto de VPO como de renta libre, distribuidas en un espacio que también albergará más de 35.000 metros cuadrados de zonas verdes y 10.000 metros cuadrados de suelo para comercios y restaurantes.

Este desarrollo también incluye una importante dotación de servicios públicos, como alumbrado, telecomunicaciones y sistemas de abastecimiento y saneamiento. Además, se habilitarán más de 800 plazas de aparcamiento, mejorando la movilidad en la zona.

Colaboración público-privada y generación de ingresos para el municipio

Uno de los factores clave para que este proyecto haya salido adelante ha sido la colaboración fluida entre el Ayuntamiento de Jaén y la Junta de Compensación. Este trabajo conjunto ha sido fundamental para superar los obstáculos previos, como la liberación arqueológica del terreno y la garantía de suministro eléctrico.

El desbloqueo de este sector también tendrá un impacto positivo en la economía local, ya que generará ingresos para el municipio a través de licencias y tramitaciones. Esta fuente de financiación permitirá reforzar la capacidad económica del Consistorio y facilitará nuevos proyectos de desarrollo urbano en el futuro.

El corredor verde transformará la conexión con el entorno natural

Una de las grandes novedades de este proyecto es su proximidad al trazado ferroviario, donde el Ministerio de Transportes está llevando a cabo un ambicioso proyecto de integración ferroviaria. Esta intervención, ejecutada por ADIF, transformará el actual trazado en un corredor verde que incluirá pasarelas y un bulevar. De esta forma, se mejorará la conexión entre el nuevo barrio y el barrio del Bulevar, consolidando una expansión natural de la ciudad que facilitará la movilidad y el acceso a espacios naturales.

El proyecto también formará parte de una estrategia más amplia de activación del suelo residencial en Jaén. El Ayuntamiento está llevando a cabo otros desarrollos en la ciudad, que sumarán alrededor de 1.000 viviendas adicionales en diferentes puntos, con el objetivo de ampliar la oferta de viviendas, atraer inversión y facilitar el acceso a la vivienda.

Un proceso participativo para decidir el nombre del nuevo barrio

El Ayuntamiento de Jaén ha confirmado que, como parte de este desarrollo, se abrirá un proceso participativo para que los ciudadanos puedan proponer nombres para el nuevo barrio y sus calles. Este proceso permitirá que los residentes se sientan parte de la evolución de la ciudad y participen activamente en su crecimiento.

Con este impulso, Jaén da un paso importante en su expansión, que no solo aumentará la oferta de viviendas, sino que también mejorará la calidad de vida de sus ciudadanos mediante la creación de nuevos espacios verdes y comerciales.