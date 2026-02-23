El Consejo de Ministros aprueba cuatro nuevos certificados donde alguno alcanza las 720 horas

El Ejecutivo impulsa cuatro títulos oficiales de Formación Profesional, entre ellos una maestría de corte y cata de jamón, así como certificados en ascensores, docencia e ilustración técnica. El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado la creación de cuatro certificados profesionales vinculados a las artes gráficas, la hostelería, la docencia y el mantenimiento de ascensores, a propuesta del Ministerio de Educación.

Nuevos certificados profesionales para hostelería, ascensores, docencia e ilustración técnica

En total, se ponen en marcha cuatro títulos oficiales que abarcan sectores distintos, pero con un punto en común: la necesidad de contar con personal especializado. La iniciativa incluye una especialización de Grado Medio en hostelería, un certificado en instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos de elevación, otro en habilitación para la docencia en grados A, B y C del Sistema de Formación Profesional y un último certificado en ilustración técnica.

¿Quién se puede beneficiar de estos nuevos títulos? Principalmente, quienes quieran mejorar su empleabilidad en ámbitos donde la práctica y la profesionalización tienen un peso decisivo.

Curso oficial de maestría en corte y cata de jamón con 300 horas

Dentro del área de hostelería, el Gobierno ha dado luz verde a un curso de especialización de Grado Medio centrado en la maestría de corte y cata de jamón y paleta curados. Se trata de una formación de 300 horas en la que el alumnado se entrenará en el manejo profesional de estos productos tan presentes en la gastronomía. En esta especialización, el alumnado realizará, entre otras, las siguientes tareas principales:

Técnicas de corte y loncheado de jamón y paleta curados y servicios de cata.

De esta manera, quienes completen el curso podrán desenvolverse en actividades de corte, loncheado y degustación de jamón y paleta curados en entornos profesionales de hostelería, algo que no está nada mal para quienes quieren mejorar en este oficio.

Certificados de instalación de ascensores, docencia y ilustración con formación extensa

Junto al título de hostelería, se crea el certificado profesional en Instalación y Mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte, con una duración de 720 horas.

Por otro lado, el certificado profesional en Habilitación para la docencia en grados A, B y C del sistema de Formación Profesional contará con 510 horas lectivas. Con él, el personal docente podrá elaborar y utilizar materiales, medios y recursos didácticos, orientar sobre los distintos itinerarios formativos y salidas profesionales y contribuir a la calidad de la enseñanza, incluyendo la actualización didáctica y la competencia digital.

¿Y qué pasa con el ámbito más creativo? Aquí entra en juego el certificado en Ilustración Técnica, con 500 horas de duración. Esta cualificación permitirá a sus titulados planificar proyectos de ilustración y elaborar productos para distintos encargos, dirigiéndose a perfiles como ilustradores técnicos, gestores de proyectos de ilustración, ilustradores arquitectónicos, diseñadores gráficos especializados, modeladores 3D, diseñadores CAD e ilustradores editoriales. Para tener clara la carga lectiva y el ámbito de cada certificado, se puede consultar el siguiente resumen:

Certificado profesional Ámbito profesional Horas de formación Maestría de corte y cata de jamón y paleta curados Hostelería 300 Instalación y Mantenimiento de ascensores y otros equipos de elevación Instalación y mantenimiento de equipos de elevación 720 Habilitación para la docencia en grados A, B y C de FP Docencia en el Sistema de Formación Profesional 510 Ilustración Técnica Ilustración y proyectos gráficos técnicos 500

Como se observa, todas las certificaciones cuentan con una carga horaria elevada, con procesos formativos intensivos orientados a dotar a los profesionales de competencias específicas.