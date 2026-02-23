Un “tasquero de toda la vida” cierra su bar cada vez que juegan estos dos equipos de futbol: prefiere renunciar a “hacer caja”

El Mugi, en la calle Licenciado Poza de Bilbao, lleva casi 30 años bajando la persiana en los partidos entre el Athletic y la Real Sociedad para evitar posibles encontronazos entre aficiones.

El bar Mugi se ha convertido en un caso singular dentro de la hostelería bilbaína. Mientras muchos locales de la zona hacen su agosto los días de partido, este establecimiento opta por cerrar cuando se enfrentan el Athletic y la Real Sociedad o cuando se prevé un ambiente especialmente tenso. Su dueño, Juanma Díez Barrio, prefiere renunciar a “hacer caja” antes que exponerse a posibles disputas en su negocio.

En la propia calle Licenciado Poza, una de las más concurridas en días de encuentro en San Mamés, la afluencia de aficionados se dispara según la importancia del partido. Mientras otros bares se llenan hasta la bandera, el Mugi baja la persiana en los duelos más calientes, siguiendo una filosofía muy personal basada en la seguridad y la tranquilidad.

Un bar de Bilbao que prefiere cerrar antes que arriesgarse a conflictos

¿Abre el Mugi los días de derbi vasco? La respuesta es no. Desde hace casi 30 años, cuando juegan el Athletic y la Real Sociedad, su dueño decide quedarse en casa “ante la posibilidad de que haya una disputa”. No se trata de una decisión improvisada, sino de una estrategia consolidada con el tiempo.

El origen de este cierre selectivo está en una mala experiencia durante un derbi vasco. Entonces, aficionados de ambos equipos se enfrentaron dentro del local y el hostelero llegó a relatar que “hasta tuve que saltar por encima de la barra”. A partir de ese momento, concluyó que “no merecía la pena abrir” cuando “el ambiente está crispado”.

La estrategia del bar Mugi en Licenciado Poza en días de derbi y partidos clave

Con el paso de los años, este “tasquero de toda la vida” ha convertido el cierre en días señalados en una norma no escrita. No solo baja la persiana en los derbis entre el Athletic y la Real Sociedad, también cuando intuye que pueden producirse altercados, como ocurrió con la final de la Europa League entre el Tottenham Hotspur y el Manchester United, disputada en Bilbao el año pasado. A pesar de ser una ocasión clara para “hacer caja”, el Mugi volvió a permanecer cerrado. Para entender mejor la dimensión de esta decisión, basta con revisar algunos datos básicos del negocio:

Dato Información Ciudad Bilbao Calle y número Licenciado Poza, 55 Nombre del bar Mugi Propietario Juanma Díez Barrio Experiencia en hostelería 41 años Tiempo cerrando en derbis vascos Casi 30 años

Detrás de estos números hay una trayectoria profesional larga y muy marcada por el trato directo con la clientela. Con 41 años de experiencia en hostelería y otros tantos al frente del Mugi, su responsable prioriza un entorno seguro frente al ingreso rápido de los días grandes. En pocas palabras: prefiere dormir tranquilo que reventar la caja un solo día.

Impacto del cierre del bar Mugi en los días grandes de fútbol en Bilbao

¿Pierde ingresos con esta decisión? La respuesta es que renuncia a “hacer caja” en jornadas muy rentables, pero evita posibles problemas en su local. Él mismo reconoce que es “de los pocos” que optan por no abrir en estas fechas tan señaladas, asumiendo el coste económico que eso implica. Los principales momentos en los que el Mugi decide no levantar la persiana son:

Partidos entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad.

Otros derbis vascos en los que el ambiente pueda estar “crispado”.

Encuentros de alto riesgo, como la final de la Europa League entre Tottenham Hotspur y Manchester United disputada en Bilbao.

Esta política tiene un objetivo claro: “Ni mis clientes, ni mis empleados ni el bar se lo merecen”, subraya el hostelero. Al mismo tiempo, insiste en que en el número 55 de Licenciado Poza “todo el mundo es bienvenido” y que “aquí no se discrimina a nadie”, una lección que define como de “primero de EGB de tasquero”.