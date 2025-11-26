Frescos Delisano busca contratar personal en Cheste (Valencia) para trabajar en su fábrica: turnos rotativos

Frescos y Elaborados Delisano SAU, compañía del sector de la alimentación especializada en la preparación y envasado de productos cárnicos, tiene activa una oferta de empleo para incorporar personal en su planta valenciana de Cheste. Se trata de una jornada completa y con salario de entre 24.000 y 26.000 euros brutos al año. En esta noticia te contamos los requisitos, las funciones principales y cómo enviar el currículum para participar en el proceso de selección.

Frescos Delisano refuerza su planta de Cheste con una nueva vacante en el área de Operaciones

Desde el departamento de Operaciones, Frescos Delisano busca personal para trabajar en la zona de expediciones-clasificador de la fábrica de Cheste, en Valencia. La empresa, dedicada al gran consumo y alimentación, precisa incorporar a una persona que se encargue del buen funcionamiento del sistema clasificador de cajas de producto terminado y del flujo de cajas vacías dentro de la planta.

Se ofrece un contrato de duración determinada, con jornada completa y turnos rotativos de mañana y tarde, incluyendo disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos. El puesto está encuadrado en la categoría de Calidad, producción e I+D – Operaciones, nivel empleado/a y sin personas a cargo. La retribución económica se sitúa entre 24.000€ y 26.000€ brutos al año, en función de la experiencia y la adecuación al perfil.

Además, Frescos Delisano destaca su compromiso con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, implantando políticas internas para que este principio se cumpla en todos los ámbitos de la compañía.

Requisitos y principales funciones del puesto de Operario/a Clasificador/Cajas vacías

La empresa selecciona personal con agilidad para entender procesos industriales y el funcionamiento de máquinas y sistemas automáticos. Aunque la experiencia mínima requerida es “no necesaria”, se valora estar acostumbrado/a a trabajar en entornos de almacenes logísticos, áreas de producción y líneas automatizadas de transporte interno.

Requisitos mínimos del puesto:

Estudios mínimos de Bachillerato.

Experiencia mínima no requerida (se valora experiencia en entornos industriales, logísticos o de producción).

Conocimientos de mantenimiento, maquinaria e informática.

Experiencia o interés en el sector gran consumo y alimentación.

Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos, fines de semana y festivos.

Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio.

Entre las principales funciones, la persona seleccionada se encargará de ajustar los parámetros y realizar el rearme de los robots, así como de la limpieza y el mantenimiento de las vías expulsoras de cajas. También deberá controlar el stock de palets en silo y velar por el buen funcionamiento del sistema clasificador de cajas de producto terminado desde el arranque hasta el cierre de producción, atendiendo pequeños fallos como atascos o incidencias en fotocélulas y gestionando manualmente el sistema cuando sea necesario.

Otra parte importante del trabajo será gestionar los picos de producto que no pasen por el clasificador habitual, introduciéndolos como “rechazo” o mediante el remontador de palets, así como abastecer el material auxiliar necesario (por ejemplo, bobinas de film para las enfardadoras). Además, tendrá que verificar que las cintas de transporte de cajas vacías desde la desplegadora al clasificador funcionen correctamente, garantizando el suministro constante de palets.

Cómo enviar el CV a Frescos Delisano

Si quieres optar a este puesto de Operario/a Clasificador/Cajas vacías en Cheste, prepara tu currículum actualizado en formato PDF y asegúrate de destacar cualquier experiencia en almacenes, logística, producción o manejo de maquinaria automática.

A continuación, accede al portal de empleo en el que se ha publicado la oferta y busca el anuncio con la denominación “Operario/a Clasificador/Cajas vacías – Cheste (Valencia)” de Frescos Delisano. Una vez localizado, lee con detalle toda la descripción del puesto, condiciones y requisitos para comprobar que tu perfil encaja con lo que la empresa necesita.

Después, haz clic en el botón de inscripción (“Inscribirme”, “Apuntarme a esta oferta” o similar), completa los pasos que se te soliciten en la plataforma y adjunta tu CV. En algunos casos, también pueden pedirte responder a un breve cuestionario o subir documentación adicional.

Por último, recuerda que siempre puedes compartir esta información con familiares o amistades que estén buscando empleo en el sector de la alimentación, la producción o la logística en la provincia de Valencia, para que también puedan enviar su candidatura y participar en el proceso de selección.