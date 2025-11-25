Unicaja activa un regalo de 450 euros: estos son los requisitos que necesitas cumplir

La entidad amplía su campaña de bonificación y, por primera vez, incluye a trabajadores autónomos que domicilien su cuota del RETA. La promoción está vigente hasta el 31 de enero de 2026 para nuevos clientes o quienes no hayan domiciliado en los últimos 12 meses.

Unicaja ha lanzado una promoción que abona hasta 450 euros brutos por domiciliar la nómina o la pensión. La gran novedad es que los autónomos también pueden beneficiarse al domiciliar su cuota del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Además, baja el mínimo exigido: de 800 a 600 euros mensuales. Para recibir el incentivo se exige activar Bizum en la app, salvo mayores de 75 años y autónomos, y firmar 24 meses de permanencia.

Cómo conseguir hasta 450 euros por domiciliar nómina, pensión o RETA

¿Quién puede apuntarse y cuánto se cobra? La bonificación alcanza 450 euros brutos si la nómina o pensión es igual o superior a 1.200 euros al mes, o si se domicilia la cuota de autónomos de al menos 50 euros mensuales. Para ingresos entre 600 y 1.199 euros, el incentivo es de 350 euros brutos. En pocas palabras, es una ayuda directa por domiciliar.

¿Requisitos para acceder a la bonificación y activar Bizum en Unicaja? Para facilitar la solicitud, la entidad permite tramitarla en oficinas o por banca digital. ¿Qué pide exactamente?

Ser nuevo cliente o no haber tenido domiciliada nómina, pensión o cuota de autónomos en los 12 meses previos.

Domiciliar una nómina o pensión de 600 euros netos mensuales o más, o la cuota RETA de 50 euros o más.

Activar Bizum en la app de Unicaja; están exentos los mayores de 75 años y los autónomos.

Firmar un compromiso de permanencia de 24 meses.

Disponer de 3 meses desde la adhesión para cumplir todas las condiciones.

Si cumples estos puntos, la entidad abonará el incentivo correspondiente en tu cuenta, sujeto a tributación como rendimiento de capital mobiliario.

Importes de la promoción, mínimos exigidos y cambios frente a la anterior campaña

La promoción reduce el umbral mínimo de 800 a 600 euros mensuales, lo que abre la puerta a más beneficiarios. A continuación, los importes brutos y netos indicados por la entidad:

Situación Incentivo bruto Incentivo neto* Nómina o pensión entre 600 y 1.199 euros/mes 350 € 283,50 € Nómina o pensión igual o superior a 1.200 euros/mes 450 € 364,50 € Cuota de autónomos igual o superior a 50 euros/mes 450 € 364,50 €

*El incentivo está sujeto a tributación como rendimiento de capital mobiliario.

Plazos de la promoción y procedimiento en oficinas o banca digital de Unicaja

La campaña está vigente hasta el 31 de enero de 2026 y puede contratarse tanto en oficinas como a través de la banca digital. Va dirigida a nuevos clientes y a quienes, siendo clientes, no hayan domiciliado nómina, pensión o cuota de autónomos en los últimos 12 meses. Hay 24 meses de permanencia y un plazo de 3 meses para cumplir condiciones desde la adhesión.

La entidad destaca que su anterior captación de nóminas funcionó muy bien, con seis de cada diez incorporaciones de nuevos clientes. Este enfoque, centrado en el cliente y en segmentos clave como particulares y autónomos, forma parte de su Plan Estratégico 2025-2027.