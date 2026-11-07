Francia prueba un robot albañil capaz de levantar 60 metros cuadrados de muro al día

El robot albañil WLTR prepara su llegada a obras piloto francesas en 2027. Su rendimiento depende del proyecto y necesita personal de apoyo.

Bouygues Construction ha probado el robot albañil WLTR en Chilly-Mazarin, al sur de París, durante las demostraciones del 26 al 30 de octubre de 2026. El fabricante confirma esas fechas y su ficha técnica exige un operador y un trabajador de apoyo. La capacidad difundida de 60 metros cuadrados diarios corresponde a superficie de muro. Para los profesionales del sector, el cambio afecta a la colocación de bloques y a la organización del trabajo.

Qué significan los 60 m² diarios del robot albañil

La ficha del equipo declara una velocidad media de 7,5 m² por hora, con un máximo de 10. Mantener esa media durante ocho horas efectivas daría 60 m²: es un cálculo sobre el rendimiento anunciado, no una producción diaria garantizada. Para comparar distintos robots para la construcción, importa medir la misma tarea. Como ejemplo geométrico, 60 m² equivalen a una pared de 20 metros de largo y tres de alto, sin descontar huecos.

Los proyectos publicados por WLTR permiten contrastar esa referencia con una obra concreta. En un complejo residencial de Hluboká nad Vltavou, en República Checa, participaron tres unidades y se ejecutaron 2.600 m² de albañilería. La media declarada fue de 5 m² por hora y robot, un 33,3% inferior a los 7,5 de la ficha. Los trabajos de albañilería se extendieron durante cinco meses, incluidas pausas técnicas por trabajos de hormigón. Ese plazo muestra por qué velocidad de colocación y duración total de una obra son medidas diferentes.

Qué tareas siguen haciendo los trabajadores

El funcionamiento descrito por el fabricante mantiene intervención humana durante el proceso. Un operador controla la máquina mediante una tableta, mientras el trabajador de apoyo repone los palés y realiza trabajos complementarios. Entre ellos figuran cortar piezas, instalar anclajes y preparar los huecos del muro. El robot coloca bloques conforme a un modelo digital, pero su continuidad depende también del suministro de materiales. La documentación permite identificar qué operaciones se automatizan y cuáles siguen bajo responsabilidad de las personas.

Wienerberger presenta el equipo como una ayuda para reducir tareas pesadas y repetitivas, además de favorecer la formación de operadores. Esa es la orientación empresarial del proyecto, sin que constituya una garantía sobre su efecto futuro en las plantillas. El debate conecta con el relevo generacional en construcción: aprender el oficio y manejar nuevas herramientas son necesidades relacionadas. La presencia de dos trabajadores en la configuración técnica impide describir este sistema como una obra que funciona completamente sola.

Las condiciones de la obra también cuentan

WLTR está especialmente orientado a muros largos y rectos con pocas aberturas. Su documentación establece necesidades de espacio libre, suministro eléctrico y agua, además de materiales compatibles. Los bloques Porotherm Robot Ready incorporan ranuras que permiten al brazo sujetarlos. La preparación empieza antes de colocar una pieza: hay que comprobar que el diseño, los accesos y la disposición de materiales encajan con el equipo. Estas exigencias limitan las comparaciones basadas únicamente en cuántos metros puede levantar por hora.

La demostración francesa se desarrolló en Scale One, una plataforma de 2.500 m² inaugurada por Bouygues Construction el 6 de octubre. Según la compañía, sus instalaciones recrean condiciones de obra para probar materiales, equipos y procedimientos antes de desplegarlos. También permiten recoger datos y comentarios de los trabajadores. Por tanto, el ensayo sirve para evaluar la adaptación del sistema al entorno francés. Su resultado debe distinguirse de la experiencia acumulada en edificios contratados, con otros plazos y necesidades de coordinación.

Qué está previsto para 2027 y cómo se contrataría

Philippe Robinaud, de Bouygues Bâtiment Industrie, ha situado el siguiente paso en el primer trimestre de 2027, con las primeras obras piloto. Su publicación vincula las pruebas actuales con la seguridad, la calidad y la integración del robot en trabajos industriales. Ese calendario describe una previsión de la empresa. No acredita una implantación generalizada en Francia ni anuncia una fecha para España. El alcance de esos pilotos será comprobar el funcionamiento dentro de la organización habitual de una obra.

La fórmula comercial publicada por WLTR consiste en alquilar el servicio con un operador especializado y pagar según la albañilería ejecutada. Para una constructora, valorar esa opción exige relacionar el precio con el trabajo terminado y los recursos de apoyo necesarios. La compañía ya recoge más de 55.000 m² ejecutados en más de 100 proyectos europeos. Esos antecedentes acreditan experiencia, aunque no permiten trasladar automáticamente un rendimiento a cualquier edificio. Las condiciones pueden consultarse en la documentación oficial de WLTR.