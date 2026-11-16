Fulbright ofrece hasta 4.000 euros al mes para investigar en Estados Unidos

El programa Schuman mantiene las candidaturas hasta el 1 de diciembre a mediodía. La cuantía y la titulación exigida cambian según la modalidad.

Los investigadores interesados en una estancia en Estados Unidos pueden solicitar las becas Fulbright Schuman para el curso 2027-2028. El plazo, abierto desde el 15 de septiembre, termina el 1 de diciembre de 2026 a las 12.00, hora central europea. Injuve difundió la convocatoria el 10 de noviembre. La modalidad posdoctoral contempla hasta 4.000 euros mensuales, según la organización, y exige un proyecto relacionado con la Unión Europea o las relaciones transatlánticas.

Las becas financian investigación vinculada a Europa durante un máximo de nueve meses

La convocatoria permite participar a ciudadanos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Las propuestas deben abordar políticas, instituciones o asuntos europeos, o las relaciones entre Estados Unidos y la UE. También han de resultar relevantes para al menos dos Estados miembros. No basta con elegir una universidad estadounidense y plantear cualquier investigación. El contenido europeo forma parte de la selección y debe quedar explicado en el proyecto presentado.

La información general de Fulbright Schuman exige propuestas claras y viables, junto con una trayectoria académica o profesional destacada. También valora la capacidad de intercambio cultural y el regreso para compartir los conocimientos adquiridos. Los aspirantes no deben solicitar otras becas Fulbright en el mismo año de selección. La convocatoria distingue varios programas; escoger uno requiere atender a la etapa académica, la duración y los documentos específicos, además de la cuantía publicada.

Los 4.000 euros corresponden a la modalidad posdoctoral y son un máximo

La beca de investigación posdoctoral y docencia permite estancias de entre tres y nueve meses. Ofrece hasta 4.000 euros mensuales y una aportación de 2.000 euros para viajes. También incluye apoyo para el visado J-1 y un plan de cobertura sanitaria. El solicitante necesita haber obtenido el doctorado antes de viajar. La cantidad mensual publicada es un límite y no debe interpretarse como una asignación fija asegurada para cualquier candidatura. Se excluye financiar simultáneamente la misma actividad con fondos de la Comisión Europea.

En esta modalidad debe incorporarse una carta de vinculación de la institución estadounidense anfitriona antes del cierre. La documentación incluye proyecto, bibliografía, expediente, acreditación académica, currículo y tres recomendaciones. Los contactos con el centro receptor forman parte de la preparación real de la solicitud. La guía para ordenar un currículum profesional puede servir de punto de partida, aunque el programa exige adaptarlo al formato académico y a las instrucciones de Fulbright.

La investigación doctoral tiene otra cuantía y un periodo mínimo distinto

La modalidad de investigación doctoral contempla entre cuatro y nueve meses, con hasta 3.000 euros mensuales. Añade 2.000 euros para viaje y los apoyos indicados para el intercambio. Exige al menos un título universitario de grado y dominio del inglés. La experiencia académica o profesional en dos países europeos se recomienda, pero la página no la presenta como un requisito absoluto que permita excluir automáticamente a todos los demás candidatos.

El expediente debe incorporar la propuesta de estudios o investigación, un texto personal, una muestra escrita, titulación, notas y tres recomendaciones. La carta del centro anfitrión tiene un tratamiento diferente al de la modalidad posdoctoral. Se anima a incluirla inicialmente, aunque la página permite aportarla después del plazo general. Esa diferencia importa al organizar la candidatura. No deben trasladarse las condiciones de una modalidad a otra por compartir el nombre Fulbright Schuman.

La solicitud debe enviarse en inglés antes del mediodía del 1 de diciembre

Las candidaturas se tramitan en la plataforma electrónica de Fulbright y del Institute of International Education. El formulario debe completarse en inglés y con los documentos exigidos. Las solicitudes incompletas no se valoran para una beca. En la investigación doctoral, la organización pide seleccionar European Union (Schuman) como programa para dirigir correctamente el expediente. El cierre de las 12.00 corresponde a la hora peninsular española de esa fecha; en Canarias son las 11.00.

Antes del envío, el aspirante necesita comprobar requisitos, traducciones, cartas y calendario de la institución receptora. Las becas de movilidad universitaria tienen reglas propias y no sustituyen las de este programa. La estancia prevista tampoco convierte la beca en un contrato de trabajo estadounidense. La oportunidad consiste en financiar un proyecto académico seleccionado, con una duración limitada y obligaciones específicas para sus beneficiarios.