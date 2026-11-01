Five Guys busca personal sin turnos partidos y con contrato indefinido: hasta 31.000 euros fijos anuales

La cadena mantiene ofertas de equipo y mandos con salarios diferentes. Los incentivos publicados se añaden al fijo, pero dependen de condiciones.

Five Guys mantiene abiertas ofertas de empleo en España con contrato indefinido y jornada intensiva, sin turnos partidos en las fichas consultadas. Entre ellos hay puestos de equipo a tiempo parcial y responsabilidades de gestión. Los 31.000 euros brutos anuales corresponden a gerentes, no al conjunto de trabajadores que busca la cadena.

El sueldo fijo cambia entre encargados, subgerentes y gerentes

La oferta de gerente en Madrid publica un fijo de 31.000 euros brutos anuales y un bono potencial de 14.000 euros. Ese incentivo equivale aproximadamente al 45,2% del fijo, según el cálculo sobre ambas cantidades. Sin embargo, no convierte automáticamente la remuneración garantizada en 45.000 euros. La ficha diferencia expresamente ambos conceptos y añade una recompensa variable mensual de hasta 200 euros por el programa de cliente misterioso. Separar fijo y complementos ayuda a entender la nómina antes de comparar una propuesta con otra.

Para subgerente en Alicante, la referencia publicada es de 26.000 euros brutos anuales, con un bono potencial de 6.000 euros. La ficha de encargado de turno en Madrid baja el fijo a 21.000 euros y sitúa ese bono en 3.000. Las tres ofertas contemplan jornada completa. Entre el primer y el tercer nivel hay 10.000 euros anuales de diferencia fija, pero también cambian las responsabilidades. Las cantidades variables tampoco son idénticas. Por ello, escoger únicamente el importe más alto ocultaría qué puesto se está solicitando y qué parte del ingreso está condicionada.

El aeropuerto de Barcelona tiene una oferta de jornada parcial

El personal de equipo dispone de otras condiciones. La ficha de la terminal T1 del aeropuerto de Barcelona aparece identificada como empleo a tiempo parcial. Publica una horquilla anual de 8.460 a 12.693 euros. No concreta cuántas horas semanales corresponden a cada extremo. Por tanto, esas cifras no permiten calcular con rigor un sueldo por hora ni compararlas directamente con los salarios de los mandos. La jornada contratada será un dato decisivo para interpretar la retribución ofrecida.

Esta oferta mantiene el contrato indefinido y la jornada intensiva sin turnos partidos. También incluye formación y una política de comidas para el equipo, sin detallar públicamente todas sus condiciones. El anuncio menciona asimismo la recompensa mensual de hasta 200 euros vinculada al cliente misterioso. Que el horario sea intensivo significa que se concentra en un turno. No acredita por sí solo un horario fijo de mañana, librar todos los fines de semana o elegir siempre los días de trabajo. Esas condiciones no aparecen prometidas en la ficha consultada.

Las tareas del restaurante varían según la responsabilidad elegida

El puesto de equipo es polivalente. Comprende preparación de alimentos, atención a clientes, trabajo en caja y mantenimiento del orden y la limpieza. La oferta de Barcelona permite acceder a esa actividad sin asumir la dirección completa de un establecimiento. Las fichas explican la formación interna, pero no publican una titulación académica concreta como requisito general. Tampoco deben confundirse esos anuncios con una oferta exclusiva de cocina o de caja. La candidatura se dirige a un equipo que trabaja en distintas tareas durante el servicio.

Los mandos añaden obligaciones de organización. El encargado participa en aperturas y cierres, planificación de horas, pedidos y control de recursos. El subgerente apoya la gestión del negocio y el desarrollo del equipo, mientras el gerente asume la responsabilidad del restaurante. La ficha de gerente también recoge seguro médico privado, plan de pensiones y formación estructurada. No especifican allí el valor económico de cada beneficio. Para describir experiencia anterior con fechas precisas, la consulta de contratos del SEPE puede ayudar a reconstruir el historial laboral antes de enviar el currículum.

Las candidaturas se presentan en las fichas oficiales de Five Guys

La difusión actual reúne anuncios publicados en fechas diferentes. Los datos del portal sitúan la oferta de Barcelona T1 el 20 de octubre. La de Alicante figura desde el 15 de octubre, mientras los dos anuncios de gestión de Madrid son anteriores. Siguen accesibles durante la comprobación del 30 de octubre. La selección sigue vigente y se difunde ahora. Cada ficha describe un proceso de selección, sin garantizar un contrato nuevo por cada candidatura presentada.

El portal de empleo de Five Guys permite escoger localidad y puesto y acceder a su formulario de candidatura. La ficha de Barcelona T1 identifica la opción parcial analizada y permite consultar directamente sus condiciones. Para las responsabilidades superiores, están disponibles los anuncios de gerente de Madrid y subgerente de Alicante. Las páginas no anuncian un cierre común. La inscripción depende de que cada proceso continúe abierto, y enviar el formulario no supone una contratación automática.