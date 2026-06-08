Fingió ser muda durante 16 años para cobrar una prestación y el TSJA valida las pruebas contra ella hasta que una simple pregunta en la calle la delató

A veces, los papeles dicen una cosa y la vida diaria, otra bastante distinta. Esta vez, la historia gira en torno a una mujer que cobró una prestación permanente por incapacidad tras asegurar que un brote psicótico le impedía hablar. El caso arrancó en 2003, cuando trabajaba como cajera en un supermercado y fue agredida por una clienta.

Años después, en 2009, la Seguridad Social le reconoció una Incapacidad Permanente Absoluta, conocida como IPA, que en la práctica supone una pensión por invalidez. Como el episodio se consideró accidente laboral, la mutua de la empresa debía asumir los gastos. Pero la sospecha acabó llamando a la puerta y, claro, cuando entra un detective en la historia, la cosa suele ponerse cuesta arriba para quien intenta hacer trampas.

¿Qué ocurrió para que una cajera acabara cobrando una incapacidad permanente absoluta?

Los hechos se remontan al año 2003. La mujer trabajaba como cajera en un supermercado cuando fue agredida por una clienta, un episodio que derivó en un cuadro psicótico que, según se sostuvo entonces, le provocó una pérdida total del habla.

Tras ser evaluada por la Seguridad Social, en 2009 se le reconoció una Incapacidad Permanente Absoluta. Dicho de forma sencilla, se trata de una situación en la que la persona queda reconocida como incapaz para trabajar y puede recibir una pensión por invalidez.

En este caso, además, el origen se consideró accidente laboral. Por tanto, los costes no recaían sin más en cualquier sitio: debían ser asumidos por la mutua de la empresa.

La prestación se mantuvo durante años. Más de 16, concretamente, hasta que la propia mutua decidió reabrir el caso al detectar indicios que no cuadraban con la versión de una pérdida total del habla.

Por qué la mutua empezó a sospechar del caso

La clave estuvo en un informe pericial, es decir, un documento técnico usado en el procedimiento judicial para valorar los hechos. Ese informe, aportado por médicos privados y citado en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, señalaba que desde 2009 la mujer acudía al oftalmólogo y desde 2013 al traumatólogo y al dermatólogo.

Lo llamativo era que en esas visitas médicas no constaban problemas de comunicación. El informe recogía que acudía a esos especialistas “sin que en ningún momento se describan limitaciones de la comunicación o conducta”.

Ese detalle fue importante porque chocaba de lleno con el cuadro de pérdida total del habla que había justificado la pensión. Si una persona supuestamente no puede hablar, pero en consultas médicas durante años no aparece ninguna limitación comunicativa, la alarma empieza a sonar. Y no precisamente bajito.

Según compartió el abogado Pere Vidal, del bufete Roca y Junyent, en su cuenta de LinkedIn, una psiquiatra fue quien primero alertó sobre una posible simulación. A partir de ahí, la aseguradora contrató a un detective privado para vigilar a la trabajadora.

Cómo el detective descubrió que la mujer hablaba con normalidad

El informe del detective sostuvo que la mujer llevaba una vida completamente normal. La observó hablando con otras madres a la salida del colegio, usando el teléfono móvil sin dificultad y participando de forma activa en clases de zumba.

La parte más directa llegó cuando el investigador se acercó a ella en la calle. Le preguntó cómo llegar a unos conocidos grandes almacenes y la mujer respondió con total naturalidad. Esa respuesta fue una prueba clave para la mutua. Según lo acreditado en el procedimiento, no existía la dificultad para hablar que había servido de base para mantener la prestación durante años.

El caso, por tanto, no se quedó en una simple sospecha. La vigilancia permitió presentar ante la justicia una escena cotidiana, casi de manual: una pregunta en plena calle y una contestación normal. A veces, el fraude no necesita una gran confesión, sino una indicación bien dada.

Qué decidió el TSJA sobre las pruebas del detective

La trabajadora alegó ante la justicia que las pruebas obtenidas por el detective debían anularse por vulnerar sus derechos constitucionales. En otras palabras, defendió que esas pruebas no podían usarse porque se habrían conseguido afectando derechos básicos.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechazó sus argumentos. El TSJA validó las pruebas presentadas y confirmó que podían tenerse en cuenta en el caso.

Los magistrados concluyeron que “ha quedado acreditado que se trataba de una simulación del cuadro de pseudomutismo, o al menos una evolución muy favorable de tal cuadro, ya que ha desaparecido la sintomatología inhibida”. El pseudomutismo, explicado sin rodeos, es una ausencia aparente del habla vinculada a un cuadro psicológico.

Con esa decisión, se confirmó que la mujer incurrió en un fraude para mantenerse cobrando una prestación que no le correspondía. Y aquí el matiz importa: el tribunal no solo valoró la conducta observada, sino también la evolución médica recogida durante años.

Qué conviene hacer si una mutua revisa una incapacidad o prestación

Este caso deja una enseñanza bastante práctica: cuando una prestación se basa en una incapacidad, la coherencia entre los informes médicos, la vida diaria y las revisiones es clave. No se trata solo de lo que se dijo en 2009, sino de lo que ocurre después, año tras año.

Para evitar problemas, especialmente en situaciones de incapacidad reconocida, conviene actuar con orden y no tomarse los trámites como si fueran papeleo sin importancia, aunque a veces apetezca meterlos en un cajón y olvidarse.

Guardar informes médicos y revisiones relacionadas con la incapacidad.

Comunicar los cambios relevantes en la evolución del estado de salud.

Revisar que los documentos médicos reflejen correctamente las limitaciones reales.

Consultar asesoramiento profesional si una mutua reabre el caso o cuestiona la prestación.

La conclusión es sencilla: las prestaciones por incapacidad pueden revisarse si aparecen indicios de fraude o contradicciones. Y en este caso, esas contradicciones acabaron pesando más que una versión mantenida durante más de 16 años.