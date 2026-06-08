Un enfermero jubilado con 43 años cotizados denuncia que el sistema le castiga de por vida por retirarse unos meses antes

Manuel Guarino se jubiló solo seis meses antes de la edad ordinaria y asegura que esa decisión le supone una penalización permanente en su pensión contributiva.

El caso de este enfermero jubilado refleja la situación de miles de pensionistas con largas carreras de cotización que piden eliminar los coeficientes reductores en la jubilación anticipada. Manuel Guarino tiene 71 años y ha cotizado más de 43 años a la Seguridad Social. A pesar de ello, afirma que su pensión de jubilación se ha visto reducida por haber accedido al retiro de forma anticipada, apenas seis meses antes de cumplir la edad ordinaria.

La penalización en la pensión por jubilarse seis meses antes

Guarino ha trabajado durante toda su vida como enfermero. Según explica, “he trabajado 43 años en un hospital público y, durante 27 de esos años, también media jornada en una clínica privada”. Pese a esa trayectoria laboral, asegura que la jubilación anticipada le ha supuesto una reducción mensual. En concreto, afirma que “por esa jubilación anticipada se me aplica una reducción de 50 euros al mes en mi pensión”.

¿Puede considerarse justo que una persona con más de cuatro décadas cotizadas vea recortada su prestación por adelantar el retiro solo unos meses? Esta es precisamente la queja que trasladan varios jubilados que se encuentran en una situación similar. Y, dicho claro, para muchos de ellos no es poca cosa. El propio Manuel lamenta que, tras años de trabajo y cotización, el sistema le penalice de manera permanente por haberse jubilado antes de la edad ordinaria.

Los jubilados con más de 40 años cotizados piden cambiar la jubilación anticipada

Al menos quince personas jubiladas, entre ellas Manuel Guarino, han iniciado una recogida de firmas en Change.org. Su objetivo es reclamar la jubilación anticipada sin penalización para quienes acrediten 40 años o más cotizados a la Seguridad Social. Estas son las principales reivindicaciones que trasladan:

Eliminar la penalización en la pensión para personas con largas carreras de cotización.

Permitir la jubilación anticipada sin recortes cuando se hayan cotizado 40 años o más.

Revisar la situación de los pensionistas que ya sufren coeficientes reductores de por vida.

La petición se apoya en una idea clara: consideran que han contribuido durante décadas al sistema y que no deberían ser castigados por anticipar la jubilación después de tantos años trabajados.

El Gobierno rechaza quitar los coeficientes reductores por el coste económico

El Congreso de los Diputados aprobó en noviembre de 2025 una moción que instaba al Gobierno a realizar modificaciones para evitar penalizaciones en la pensión de quienes hubieran cotizado 40 años o más y accedieran a la jubilación anticipada.

Sin embargo, el Gobierno de España rechaza por ahora aprobar esta medida. El argumento que ha trasladado es económico: la jubilación anticipada sin penalización para personas con 40 años o más cotizados supondría un coste de 3.358 millones de euros para el Estado.

Pensionista Años cotizados Situación denunciada Manuel Guarino Más de 43 años Reducción de 50 euros al mes por jubilarse 6 meses antes Antonio Matinero 45 años Penalización de por vida tras jubilarse a los 62 años y medio

El caso de Antonio Matinero también se suma a esta reclamación. Trabajó como delineante proyectista en un estudio de arquitectura y se vio obligado a anticipar su jubilación debido a la crisis. Actualmente preside Asjubi40, asociación que reclama la eliminación de los coeficientes reductores.

Las peticiones iniciadas en Change.org buscan reforzar esta demanda social. De hecho, dos de ellas ya superan las 30.000 firmas cada una.