La AIReF constata que el cobro simultáneo de IMV y subsidio se duplica desde los 52 años

La institución propone revisar la compatibilidad, especialmente en el subsidio para mayores de 52 años, mientras Inclusión defiende la convivencia del IMV con otras prestaciones. La recomendación no implica ningún cambio legal inmediato.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha constatado que la proporción de titulares del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que también percibe un subsidio por desempleo se duplica a partir de los 52 años. El dato figura en su quinta Opinión sobre el IMV, presentada el 23 de julio de 2026, donde cifra en un 16,6% la simultaneidad durante los doce primeros meses de percepción y propone revisar la coordinación entre ambas coberturas.

La recomendación no modifica la normativa ni supone la retirada de ninguna prestación. El SEPE confirma la compatibilidad entre una prestación o subsidio por desempleo y el IMV. La cuantía del ingreso mínimo se calcula teniendo en cuenta los ingresos del hogar, por lo que no se suman automáticamente los importes íntegros de ambas coberturas.

Por qué la AIReF pone el foco en los mayores de 52 años

La AIReF señala que el 51% de los hogares que percibió el IMV en 2024 recibió al menos otra prestación durante el año y que el 16% lo combinó con dos o más. Dentro de ese entramado, el subsidio por desempleo es la cobertura que coincide con mayor frecuencia: lo cobró el 16,6% de los titulares analizados durante sus primeros doce meses en el IMV.

La proporción aumenta con la edad y da un salto al llegar a los 52 años. Desde ese momento puede accederse, si se reúnen todos los requisitos, a un subsidio específico de 480 euros mensuales en 2026. Su duración se extiende hasta la edad ordinaria de jubilación y el SEPE cotiza por esta contingencia sobre el 125% de la base mínima del Régimen General.

La compatibilidad del subsidio y el IMV depende de que el solicitante cumpla por separado las condiciones de las dos prestaciones. El reconocimiento de una de ellas no garantiza automáticamente el acceso a la otra.

El organismo fiscal propone estudiar si la percepción simultánea sigue siendo la respuesta más coherente para cada necesidad, con especial atención al subsidio para mayores de 52 años. No afirma que el cobro conjunto sea irregular. El debate se refiere al diseño del sistema, al reparto de funciones entre prestaciones y a los posibles incentivos para aceptar un empleo cuando una persona acumula varias coberturas.

Cuánto IMV puede cobrarse junto al subsidio de 480 euros

Cobrar ambas prestaciones no significa recibir 480 euros de subsidio más la cuantía completa del IMV. Para una persona beneficiaria individual, la renta garantizada del ingreso mínimo es de 733,60 euros mensuales en 2026. La Seguridad Social calcula el IMV como la diferencia entre esa renta garantizada y los ingresos computables del beneficiario o de su unidad de convivencia.

En un cálculo ilustrativo, una persona sola que cobre 480 euros de subsidio, no tenga otros ingresos computables y cumpla todos los requisitos podría recibir hasta 253,60 euros mensuales de IMV. La suma alcanzaría los 733,60 euros de renta garantizada, no 1.213,60 euros.

La cuantía real puede variar por la composición de la unidad de convivencia, el patrimonio, las rentas obtenidas durante el ejercicio o los complementos aplicables. Por esta razón, el resultado debe calcularse individualmente y no puede extrapolarse a todos los perceptores.

Quienes deseen cobrar las dos coberturas deben revisar los requisitos para combinar ambas ayudas. El subsidio exige, entre otras condiciones, estar en desempleo, mantener la inscripción como demandante, acreditar las cotizaciones requeridas y no superar el límite de rentas propias.

El IMV aplica sus propios límites de ingresos y patrimonio. Además, cualquier cambio económico o familiar puede modificar, suspender o extinguir la cuantía, por lo que los beneficiarios tienen la obligación de comunicar las variaciones a la Administración.

Qué responde Inclusión y por qué continúa abierto el debate

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trasladaron a Europa Press que consideran razonable que el IMV, por su naturaleza de prestación de último recurso, conviva con otras coberturas. Sobre una posible modificación del subsidio para mayores de 52 años, señalaron que la decisión también compete al Ministerio de Trabajo.

La discusión no nace con el último informe. El Banco de España observó que solo el 8,9% de quienes percibían este subsidio y no trabajaron en 2021 logró volver al empleo al menos un día en 2022, frente al 29,9% registrado entre perceptores de prestaciones contributivas.

Su análisis examina la duración del subsidio y sus cotizaciones para la jubilación como posibles factores que influyen en la reincorporación laboral, aunque advierte de las cautelas necesarias para separar el efecto de cada elemento.

El mantenimiento del subsidio también depende del cumplimiento continuado de la carencia de rentas. El SEPE determina qué rendimientos deben computarse, incluidos determinados ingresos procedentes de bienes, alquileres o inversiones. Superar el límite aplicable puede provocar la suspensión de la ayuda.

Esta obligación se explica con más detalle en la información sobre las rentas que suspenden el subsidio, ya que no solo se tienen en cuenta los salarios, sino también otros rendimientos económicos del beneficiario.

La OCDE indicó que, en junio de 2025, más del 70% de los beneficiarios de la asistencia por desempleo tenía 50 años o más. Fedea estima que la reforma de 2019 generará un coste adicional para la Seguridad Social de 17.935 millones de euros, en valor presente de 2025, durante el periodo comprendido entre 2019 y 2030.

Estas cifras pertenecen a análisis económicos y recomendaciones institucionales. No constituyen una decisión normativa ni implican que el Gobierno haya acordado eliminar la compatibilidad o modificar el subsidio.

La compatibilidad continúa vigente mientras no cambie la ley

La reforma de los subsidios creó el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE), que permite compatibilizar determinadas prestaciones con un trabajo durante un máximo de 180 días. Según la Memoria de 2025 del Consejo Económico y Social, durante su primer ejercicio completo llegó a una media mensual de 47.981 personas, equivalente al 6,1% de los perceptores de subsidios.

Por ahora, la compatibilidad entre el IMV y el subsidio por desempleo continúa vigente. Para modificarla tendría que aprobarse una reforma normativa. La quinta Opinión de la AIReF es una recomendación dirigida a mejorar la coordinación del sistema, pero no tiene capacidad por sí sola para suspender o retirar prestaciones.

Hasta que exista una modificación publicada oficialmente, quienes cobren ambas ayudas deben seguir acreditando por separado los requisitos del IMV y del subsidio, presentar las declaraciones exigidas y comunicar cualquier variación de ingresos, patrimonio o composición familiar.

Fuentes primarias consultadas

La información principal procede de la quinta Opinión sobre el IMV, publicada por la AIReF, que reúne el informe completo, el resumen ejecutivo, la presentación, los datos y los gráficos utilizados en la evaluación.

La compatibilidad oficial con el IMV puede consultarse en las preguntas frecuentes del Servicio Público de Empleo Estatal.

El SEPE recoge en su información sobre rentas computables del subsidio qué ingresos y rendimientos económicos se tienen en cuenta para mantener el derecho.

Las cuantías, requisitos económicos y funcionamiento del ingreso mínimo pueden comprobarse en la información oficial del IMV publicada por la Seguridad Social.