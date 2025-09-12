Este es el único parque acuático que abre en invierno en la península ibérica: una alternativa para familias y trabajadores

Aquashow Portugal Indoor, en Quarteira (Algarve), se convierte en una alternativa laboral para quienes trabajan en parques acuáticos de verano, al abrir sus puertas de octubre de 2025 a abril de 2026 y ofrecer servicios durante todo el invierno.

Cuando termina la temporada de verano, muchos empleados de parques acuáticos se enfrentan a la incertidumbre laboral. Sin embargo, a menos de dos horas de Sevilla, Aquashow Portugal Indoor surge como una opción de empleo estable en los meses fríos. Este parque climatizado, el único cubierto de toda la Península Ibérica, abre de octubre a abril y mantiene su actividad con atracciones, servicios de restauración y actividades para todas las edades.

Cómo este parque acuático cubierto genera empleo en invierno y alarga la temporada laboral

Su ubicación en Quarteira, en pleno Algarve portugués, no solo lo convierte en un destino turístico atractivo, sino también en un motor de contratación para personal que normalmente queda inactivo tras el verano. Gracias a su carácter climatizado, el parque continúa con la demanda de socorristas, personal de limpieza, animadores, personal de restauración y mantenimiento durante gran parte del año.

De esta forma, profesionales que suelen depender de trabajos estacionales encuentran aquí una forma de prolongar su actividad, evitando meses de desempleo.

Qué puestos de trabajo ofrece Aquashow Portugal Indoor en la temporada de otoño e invierno

Las instalaciones, con miles de metros cuadrados, requieren un gran número de trabajadores para garantizar seguridad, limpieza y atención al cliente. Entre los perfiles más habituales se encuentran:

Socorristas y personal de seguridad en atracciones.

Monitores y animadores en áreas infantiles.

Empleados de hostelería en el snack bar.

Personal de mantenimiento técnico.

Personal de taquilla y atención al público.

Este abanico de empleos convierte al parque en una alternativa para quienes buscan continuidad tras el cierre de recintos acuáticos al aire libre.

Atracciones y servicios que sostienen la demanda de trabajadores en temporada baja

El parque ofrece actividades variadas: spa, sauna, jacuzzi, piscina de olas, circuito de obstáculos y playground infantil. Cada una de estas áreas requiere personal especializado que asegure el correcto funcionamiento y la atención a los visitantes.

Además, al organizar fiestas de cumpleaños y actividades grupales, se generan más oportunidades laborales vinculadas a la hostelería y animación.

Entradas, horarios y temporada de apertura que permiten empleo estable fuera del verano

Para mantener la actividad, el parque funciona con entradas de 1 a 3 horas, con precios entre 15 y 35 euros. Abre todos los días de la semana, de 10:00 a 18:15, durante la temporada de octubre a abril.

Concepto Detalle Entradas (duración) De 1 a 3 horas Precios Entre 15 y 35 euros Meses de apertura Octubre 2025 a abril 2026 Horario 10:00 a 18:15 Días de apertura Todos los días

Estos datos muestran cómo se mantiene un flujo constante de visitantes, lo que se traduce en contratos para cubrir las necesidades de personal.

Una salida laboral en el sector turístico para trabajadores de verano

En primer lugar, quienes deciden trabajar aquí encuentran un respiro económico durante el otoño e invierno. Posteriormente, muchos combinan esta experiencia con la temporada estival en otros parques acuáticos o hoteles de la costa andaluza y portuguesa.

Por otro lado, el parque se beneficia de la cercanía al turismo español, lo que aumenta la afluencia y, con ella, la contratación. En consecuencia, el modelo de Aquashow Portugal Indoor puede servir como ejemplo de cómo alargar la temporada de empleo en el sector turístico y recreativo.

¿Quién dijo que el trabajo en parques acuáticos se acaba en septiembre? Con propuestas como esta, los trabajadores encuentran nuevas oportunidades de empleo más allá del verano.