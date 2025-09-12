Así es la casa prefabricada de Leroy Merlin por menos de 5.000 euros: un espacio multiusos para jardines

Por menos de lo que cuesta amueblar una habitación, esta caseta permite ganar un nuevo espacio útil y duradero. El modelo Neo de Biohort destaca por su estética industrial y su montaje accesible.

La caseta prefabricada Neo de Biohort se ha convertido en una alternativa práctica para ampliar metros sin obras. Por 4.889 euros en Leroy Merlin, ofrece 7,3 m² de superficie, estructura metálica en acero galvanizado y múltiples posibilidades de uso en patios y jardines.

Qué ofrece la casa prefabricada de Leroy Merlin por menos de 5.000 euros

Hablamos de una solución compacta y funcional que encaja en viviendas modernas. Su diseño sobrio, totalmente metálico, facilita la integración en exteriores minimalistas o de inspiración nórdica, manteniendo un bajo mantenimiento a lo largo del tiempo.

Ficha rápida del modelo Neo de Biohort

Característica Detalle Superficie útil 7,3 m² Dimensiones (versión grande) 348 x 236 x 222 cm Precio 4.889 euros Material Acero galvanizado Aislamiento térmico No incluido Ventanas de serie No, se pueden añadir paneles de vidrio Estética Industrial y completamente metálica Uso recomendado Almacenaje y espacio auxiliar en parcela privada

¿Buscas un rincón extra para tu día a día? Esta caseta puede convertirse en un espacio cómodo sin necesidad de grandes reformas.

Cómo aprovechar esta caseta Neo de Biohort como espacio auxiliar versátil

La clave está en su polivalencia. De hecho, deja de ser un simple cobertizo para convertirse en un refugio multiuso capaz de adaptarse a rutinas cambiantes y nuevas formas de trabajar.

Taller creativo; gimnasio personal; estudio de meditación; oficina remota; sala de juegos exterior; caseta de jardinería de alto diseño.

Por sus dimensiones, admite mobiliario básico, estanterías e iluminación. Incluso puede albergar una climatización portátil para mejorar el confort en determinadas épocas.

Montaje, personalización y mantenimiento de la estructura metálica de jardín

El montaje es uno de sus puntos fuertes. Además, se puede configurar con accesorios específicos: iluminación LED, kits de herramientas, un porche auxiliar y rampas de acceso al interior, por lo que el uso diario resulta más cómodo. No incorpora refuerzos interiores ni aislamiento térmico, por lo que conviene valorar el destino del espacio según clima y necesidades.

La personalización gana terreno con paneles de vidrio laterales o superiores. Permiten entrada de luz natural y aportan un ambiente más cálido, ideal si se usa como despacho, zona creativa o área de relax. ¿Te imaginas trabajar desde el jardín con luz suave durante la tarde?

Por qué las casas prefabricadas ganan terreno en hogares españoles modernos

La tendencia de las estructuras modulares crece al ritmo de hogares que priorizan flexibilidad, diseño inteligente y bajo impacto. En ese contexto, el modelo Neo responde con tres argumentos: compacidad, personalización y precio competitivo por debajo de 5.000 euros. Por consiguiente, se posiciona como opción accesible para ampliar el hogar sin licitaciones complejas ni esperas prolongadas.

Disponible en Leroy Merlin y en la tienda oficial de la marca, esta caseta ofrece una estética industrial que se mantiene con escaso mantenimiento, resistente a la humedad y al sol gracias al acero galvanizado. En resumen, un extra de espacio que suma valor práctico a patios y jardines sin renunciar al diseño.