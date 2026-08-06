Roberto Brasero avisa del segundo fenómeno que iluminará el cielo tras el eclipse del 12 de agosto

El Sol estará muy bajo durante la totalidad y el IGN confirma que hará falta un horizonte completamente despejado hacia el oeste.

Roberto Brasero ha explicado qué puede decidir la observación del eclipse total de Sol del miércoles 12 de agosto de 2026. Será imprescindible disponer de un horizonte libre hacia el oeste. El presentador de El tiempo de Antena 3 advirtió en Diario AS que un edificio o incluso un árbol bastarán para ocultarlo. La totalidad llegará al atardecer. El Instituto Geográfico Nacional confirma que el Sol estará muy bajo cuando la Luna cubra por completo el disco solar.

Por qué el horizonte oeste será decisivo durante el eclipse

Brasero fue directo: «Hay que buscar un lugar que esté despejado mirando hacia el oeste». La recomendación no responde solamente a la posible presencia de nubes. La totalidad se producirá poco antes de la puesta de Sol. En ese momento, cualquier obstáculo cercano puede bloquear la línea de visión. Una arboleda, una loma, un edificio o una grada elevada pueden arruinar el momento aunque el resto del cielo permanezca despejado.

El IGN sitúa el Sol a 12 grados de altura en A Coruña durante el máximo. Estará a 8 grados en Burgos y a apenas 2 grados en Palma. Por eso, un espacio elevado no será suficiente si mantiene obstáculos en dirección al ocaso. Quienes prefieran acudir a un enclave organizado pueden consultar los más de 380 puntos preparados en distintas comunidades.

A qué hora se verá y cuánto durará la totalidad en España

Los horarios cambiarán según el municipio. La sombra avanzará unos minutos mientras recorre España de oeste a este. Estos son tres ejemplos publicados por el Instituto Geográfico Nacional para mostrar la baja altura del Sol.

Ciudad Inicio del eclipse Máximo Altura del Sol A Coruña 19:31 20:28 12 grados Burgos 19:33 20:29 8 grados Palma 19:38 20:32 2 grados

La fase total durará 76 segundos en A Coruña y 104 segundos en Burgos. Será el primer eclipse total visible desde la Península Ibérica desde 1912. Fuera de la banda que atraviesa la mitad norte, el eclipse será parcial. En esas zonas no existirá ningún intervalo seguro para retirar la protección ocular. El IGN aconseja evitar desplazamientos improvisados y elegir ubicaciones próximas. La planificación nacional incluye medidas especiales de tráfico ante la afluencia prevista.

Las gafas homologadas son obligatorias durante las fases parciales

Brasero resumió la advertencia sanitaria con una frase directa: «No miréis al Sol directamente». El folleto oficial del IGN indica que solo deben utilizarse visores con la referencia EN ISO 12312-2:2015. También deben llevar marcado CE cuando se hayan adquirido en la Unión Europea. Las gafas de sol convencionales, radiografías, discos compactos, cristales ahumados y filtros no certificados no ofrecen una protección válida. Además, se ha organizado el reparto de dos millones de gafas gratuitas.

La protección solo puede retirarse cuando el Sol esté completamente oculto. Esta excepción se limita a los observadores situados dentro de la franja de totalidad. Las gafas deben volver a colocarse en cuanto reaparezca el primer punto brillante. Las cámaras, los prismáticos y los telescopios necesitan filtros solares profesionales instalados delante del objetivo. Mirar mediante estos aparatos con unas gafas de eclipse, pero sin filtro frontal, puede provocar lesiones oculares.

AEMET actualizará la nubosidad antes de la noche de las Perseidas

Brasero señaló tres posibles obstáculos meteorológicos: nubes de evolución, tormentas de verano y estratos en el litoral cantábrico. AEMET comenzará el viernes 7 de agosto un boletín especial diario. Las actualizaciones continuarán hasta la jornada del eclipse. Incluirán la predicción de nubosidad, los fenómenos adversos, las temperaturas máximas y el peligro de incendios. La elección final del lugar debe apoyarse en la última actualización oficial disponible.

Tras la puesta de Sol llegará el segundo fenómeno astronómico de la jornada. El máximo de las Perseidas se producirá durante la noche del 12 al 13 de agosto. El mejor intervalo se situará entre las 4:00 y las 6:00, aunque la actividad podrá ser intensa desde las 23:00. La Luna nueva del día 12 favorecerá un cielo oscuro. Para observarlas, el IGN recomienda alejarse de la iluminación artificial, buscar un campo visual amplio y dejar que la vista se acostumbre a la oscuridad.