Rusia prevé incorporar este año el submarino nuclear Perm de 130 metros preparado para lanzar misiles Zircon

El buque desplaza unas 13.800 toneladas en inmersión y continuará sus pruebas antes de integrarse en la Flota del Pacífico. Fue botado en marzo de 2025.

La Armada rusa prevé incorporar antes de que termine 2026 el submarino nuclear Perm, una unidad Yasen-M botada el 27 de marzo de 2025. El almirante Alexander Moiseyev confirmó el calendario el 26 de julio, durante los actos por el Día de la Armada. El buque sigue en fase de pruebas. Mide unos 130 metros de eslora, tiene 13 metros de manga y desplaza alrededor de 13.800 toneladas en inmersión. Su principal novedad es la integración de serie del misil hipersónico Zircon.

El Perm se incorporará a la Flota del Pacífico después de las pruebas

Moiseyev indicó que la Armada rusa espera recibir otras 21 unidades antes de finalizar el año, entre ellas el Perm. En marzo ya había señalado que las pruebas concluirían durante 2026. También situó su destino en la fuerza submarina de la Flota del Pacífico. La fecha comunicada sigue siendo una previsión oficial. La incorporación dependerá de que el buque supere los ensayos pendientes y sea aceptado formalmente por la Armada.

El casco se colocó en grada el 29 de julio de 2016 en Sevmash, en Severodvinsk. La botadura se celebró el 27 de marzo de 2025. Fue diseñado por la oficina Malakhit y pertenece al proyecto 885M, la versión modernizada de la familia Yasen. El periodo entre ambos hitos fue de casi nueve años. Después comenzó una fase de pruebas para revisar la navegación, los sistemas y el armamento. El submarino español S-83 emplea un sistema AIP sin reactor. El Perm recurre a propulsión nuclear para patrullas prolongadas y operaciones de largo alcance.

El Zircon es el elemento que diferencia a esta unidad Yasen-M

Sevmash presentó al Perm como el primer submarino Yasen-M construido de serie para portar el 3M22 Zircon. Las autoridades rusas atribuyen a este misil una velocidad cercana a Mach 9 y un alcance superior a 1.000 kilómetros. También afirman que puede atacar objetivos navales y terrestres. Estas prestaciones proceden de declaraciones oficiales de Moscú. No cuentan con una verificación pública e independiente completa.

La arquitectura de lanzamiento de la clase permite emplear también misiles Kalibr y Oniks. Esta versatilidad permite configurar el armamento según la misión y reduce la necesidad de utilizar plataformas distintas para cada tipo de objetivo. Las estimaciones abiertas sitúan su capacidad en hasta 32 Oniks o Zircon, aunque la carga real puede variar según la operación. El submarino dispone además de tubos lanzatorpedos para combatir buques de superficie y otras unidades submarinas. La velocidad del misil no resuelve por sí sola el ciclo de ataque. Para alcanzar un buque en movimiento se necesitan datos de localización precisos y actualizados.

Las 13.800 toneladas corresponden al desplazamiento del submarino en inmersión

La cifra de 13.800 toneladas necesita contexto. Corresponde al desplazamiento estimado cuando el submarino está sumergido, mientras que en superficie ronda las 8.600 toneladas. La unidad mide aproximadamente 130 metros de eslora y 13 de manga. Estas dimensiones la sitúan entre los submarinos de ataque más grandes. Sin embargo, el volumen también alberga el reactor, el sonar, la protección, los equipos y las zonas destinadas a la tripulación.

La propulsión nuclear amplía la autonomía operativa y evita la recarga periódica mediante motores diésel. Esto no significa una permanencia ilimitada bajo el agua. Los alimentos, el mantenimiento y las necesidades de la tripulación siguen condicionando cada patrulla. La discreción acústica resulta difícil de comprobar desde fuentes abiertas. Los datos sobre velocidad, profundidad y dotación deben tratarse como estimaciones o afirmaciones del fabricante. El programa forma parte de una renovación naval que también genera demanda en la industria española de defensa.

Poseidon avanza por separado y no forma parte del armamento del Perm

El anuncio sobre el Perm coincidió con otra declaración de Vladimir Putin acerca del vehículo submarino no tripulado Poseidon. El presidente ruso afirmó que el sistema se encuentra en su fase final. Añadió que el país avanza hacia su puesta en servicio de combate, pero no ofreció una fecha concreta. Poseidon es un programa distinto. No aparece entre las armas anunciadas para el submarino Yasen-M.

La separación es relevante porque ambos proyectos cumplen funciones diferentes. El Perm es una plataforma multipropósito para misiles de crucero y torpedos. Poseidon se presenta como un vehículo autónomo de propulsión nuclear destinado a la disuasión estratégica. Muchas de sus características continúan clasificadas. La declaración rusa tampoco acredita por sí sola que el sistema ya esté desplegado operativamente.

La confirmación del Perm figura en la transcripción oficial del Kremlin.