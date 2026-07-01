Una misteriosa masa gelatinosa aparece frente a una playa de España y su contenido deja sorprendidos a los investigadores

El hallazgo se produjo frente a la playa de Velilla, en Almuñécar, a unos 50 metros de la orilla. La estructura pertenece al calamar diamante, una especie poco habitual en aguas cercanas a la costa.

Una enorme masa gelatinosa localizada en una playa de España ha llamado la atención de bañistas y biólogos por su aspecto y por la cantidad de vida que podía albergar en su interior. El hallazgo se produjo el pasado 9 de junio frente a la playa de Velilla, en Almuñécar, Granada, donde el biólogo Luis Sánchez Tocino documentó una puesta de calamar diamante a unos 50 metros de la orilla.

La estructura, de tono rosado e irisado, medía alrededor de 60 centímetros de largo y 20 centímetros de diámetro. Aunque podía parecer una medusa extraña, una bolsa arrastrada por la corriente o un residuo marino, se trataba de una masa reproductiva de Thysanoteuthis rhombus, nombre científico del calamar diamante, con capacidad para contener hasta 70.000 huevos.

Qué es la masa gelatinosa encontrada en la playa de Velilla

La puesta encontrada en Almuñécar tiene forma cilíndrica y consistencia gelatinosa. Este tipo de estructura actúa como una cápsula flotante en la que miles de embriones permanecen protegidos mientras avanzan en su desarrollo hasta la eclosión.

El calamar diamante no deposita sus huevos adheridos a rocas, algas o fondos marinos, como ocurre con otros cefalópodos. Esta especie libera masas que quedan a la deriva cerca de la superficie, lo que permite que las corrientes las desplacen por mar abierto.

Ese comportamiento explica parte de la sorpresa. La playa de Velilla es una zona frecuentada por bañistas, por lo que la aparición de una puesta tan cerca de la orilla resulta poco común y especialmente llamativa.

Por qué esta puesta de calamar diamante sorprende a los expertos

El calamar diamante es una especie asociada a aguas abiertas, tropicales y subtropicales. SeaLifeBase lo describe como un animal marino y pelágico, de distribución circunglobal en aguas cálidas, que solo se aproxima de forma rara a zonas de plataforma continental.

La ciencia ya había descrito masas de huevos de esta especie en el Mediterráneo occidental y en Canarias. Un estudio publicado en Journal of Plankton Research recogió ocho puestas observadas entre 1995 y 2000, todas cerca de la superficie, con tamaños de entre 80 y 130 centímetros de longitud y entre 15 y 20 centímetros de diámetro.

La puesta hallada en Almuñécar era algo más corta, pero mantenía los rasgos propios de la especie: forma alargada, textura gelatinosa, color rosado y una gran concentración de huevos. El hallazgo no debe interpretarse como una invasión ni como una señal aislada de un cambio repentino en el Mediterráneo, sino como una observación valiosa para conocer mejor la presencia ocasional de esta especie en la Costa Tropical.

Qué deben hacer los bañistas si localizan una estructura similar

La recomendación para quien encuentre una masa gelatinosa parecida en el mar es no tocarla, no sacarla del agua y avisar a personal especializado o a los servicios locales. Aunque parezca basura o un organismo sin importancia, puede tratarse de una estructura reproductiva frágil.

Manipularla, arrastrarla hasta la arena o romperla puede dañar miles de embriones en desarrollo. La actuación más adecuada es mantener distancia, observar sin intervenir y comunicar la localización para que pueda ser valorada por especialistas.

El calamar diamante recibe este nombre por sus grandes aletas con forma romboidal, que ocupan buena parte del manto y le dan una silueta característica. Puede alcanzar hasta 130 centímetros de longitud de manto y un peso máximo de 30 kilos, aunque no debe confundirse con los calamares gigantes de aguas profundas.

El hallazgo de Velilla recuerda que incluso a pocos metros de la orilla pueden aparecer procesos biológicos poco visibles para quienes miran el mar desde la playa. Accede a nuestra sección de actualidad para conocer más noticias destacadas.