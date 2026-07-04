Adiós a un emblemático parque de atracciones después de 36 años recibiendo a miles de familias

Fun Spot America Atlanta, situado en Fayetteville, Georgia, bajará el telón el 2 de agosto de 2026. La compañía mantendrá abierto el recinto hasta esa fecha y ya ha aclarado qué ocurrirá con los pases de temporada y las tarjetas regalo.

Fun Spot America Atlanta ha anunciado su cierre definitivo tras 36 años de actividad. El parque, una de las referencias de ocio familiar del área de Atlanta, dejará de operar después de su última jornada del domingo 2 de agosto de 2026, según el comunicado recogido por medios especializados y locales. En cambio, es España, se se ha inaugurado el parque de atracciones de la Costa Noroeste de Cádiz, una novedad en el sur de España.

Fun Spot America Atlanta cerrará el 2 de agosto tras 36 años abierto

El recinto abrió en 1990 con el nombre de Dixieland Fun Park y, con el paso de los años, fue sumando nuevas atracciones hasta consolidarse como una de las opciones de ocio familiar más conocidas de Fayetteville. En 2017 pasó a manos de Fun Spot America, cadena con sede en Florida, y en 2023 reforzó su oferta con ArieForce One, una montaña rusa de acero que atrajo la atención de los aficionados a este tipo de atracciones.

La compañía no ha detallado los motivos concretos del cierre. Su consejero delegado, John Arie Jr., reconoció que la decisión ha sido “extremadamente difícil” y agradeció el trabajo del equipo de Atlanta, así como el apoyo recibido por parte de la comunidad local.

El parque seguirá funcionando con su horario habitual de 10:00 a 22:00 horas hasta su despedida. La empresa también ha señalado que trabajará con la plantilla durante el periodo de transición y que facilitará recursos de apoyo a sus empleados.

Qué deben hacer los visitantes con pases de temporada y tarjetas regalo

La indicación para los clientes es clara: los pases de temporada y las tarjetas regalo podrán utilizarse en el parque de Atlanta hasta el 2 de agosto de 2026. Después de esa fecha, seguirán siendo aceptados en los otros dos recintos de la compañía, situados en Orlando y Kissimmee, en Florida.

Los usuarios que tuvieran reservadas visitas escolares, excursiones en grupo u otros eventos para fechas posteriores recibirán información directa por parte de la empresa. La compañía gestionará así los compromisos pendientes antes del cierre del complejo de Georgia.

Entre los atractivos más conocidos del parque figuran sus montañas rusas, las pistas de karts y una torre de salto elástico inaugurada en 1992, presentada como la única instalación legal de este tipo en el estado de Georgia.

Orlando y Kissimmee seguirán abiertos pese al cierre del parque de Atlanta

El cierre afecta solo al parque de Fayetteville. Fun Spot America mantendrá operativos sus complejos de Orlando y Kissimmee, que seguirán funcionando con normalidad, según ha comunicado la empresa.

La decisión deja también sin confirmar el futuro de algunas atracciones emblemáticas, incluida ArieForce One. La compañía no ha precisado qué ocurrirá con los terrenos ni con las instalaciones tras el 2 de agosto, por lo que el cierre de Atlanta marca el final de una etapa para miles de familias que acudieron al parque durante más de tres décadas.