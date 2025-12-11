Esta docente gallega explica por qué Irlanda se ha convertido en el refugio laboral de muchos profesores españoles

Encontró estabilidad como docente en Irlanda tras empezar como ‘au pair’. Afirma que pudo comprar casa el año pasado y que el acceso a los colegios no exige oposición, sino la colegiación en el Teaching Council.

La historia de Laura Varela, compostelana, resume el camino de muchos jóvenes que salen de España en busca de mejores oportunidades. Llegó a Irlanda hace siete años, trabajó primero como ‘au pair’ y en una guardería, y desde hace cuatro ejerce en la enseñanza pública. Explica que allí no se exige oposición: basta con colegiarse en el Teaching Council y acreditar formación y nivel de inglés. ¿El salario? “Los salarios rondan los 42.000 €”.

Trabajar en Irlanda como docente sin oposición: clave del Teaching Council

Laura descubrió que para entrar en el sistema educativo irlandés no hacía falta superar una oposición, sino registrarse en el Teaching Council. Ese paso abre la puerta a los colegios, donde según relata, existe una elevada demanda de profesorado. De hecho, cuando buscó empleo envió el currículo a tres centros y los tres la llamaron. Hoy trabaja en el Marino Community Special School, a unos 20 kilómetros de Dublín y a tres minutos de su nuevo hogar. No es poca cosa.

Requisitos de titulación y nivel de inglés que Laura tuvo que acreditar

El acceso pasa por demostrar una titulación universitaria y un dominio del inglés equivalente al C1 de Cambridge o un certificado similar del IELTS. ¿No se tiene ese título? La alternativa es haber trabajado tres años en un país de habla inglesa o haber cursado un grado en inglés. Laura comparte estos pasos y su día a día en TikTok, en la cuenta @porelmundoadelante, para orientar a quienes quieren seguir sus huellas.

Resumen de aspectos clave del proceso, según su experiencia

A continuación se sintetizan los elementos más relevantes que menciona Laura en su relato.

Aspecto Detalle según la experiencia de Laura Acceso al sistema educativo Sin oposición; colegiación en el Teaching Council Titulación Acreditar una carrera universitaria Inglés C1 de Cambridge o certificado equivalente del IELTS Alternativas al certificado Tres años de trabajo en país angloparlante o grado cursado en inglés Centro actual Marino Community Special School, a ~20 km de Dublín Condiciones económicas “Alrededor de los 42.000 euros anuales”

Tras esta panorámica, conviene insistir en que Laura no menciona convocatorias con fechas cerradas; su caso ilustra contrataciones guiadas por necesidades de los centros y la colegiación previa.

Vacantes, salarios alrededor de 42.000 euros y posibilidad real de comprar casa

Laura subraya que en Irlanda “necesitan muchos docentes” y que hay numerosos españoles en los colegios. Esa demanda se traduce en opciones laborales y en un salario que, según su experiencia, ronda los 42.000 euros anuales. El año pasado compró vivienda cerca de su escuela, algo que a su juicio “en España no se podría”. ¿Te estás planteando dar el salto? Su testimonio apunta a un mercado abierto a profesionales formados.

Procedimiento práctico para enviar el currículo y acceder a colegios públicos

Quien valore este camino puede fijarse en los pasos que siguió Laura, a modo orientativo y según su propio relato:

Colegiarse en el Teaching Council y reunir la documentación (titulación e inglés, o alternativas).

Enviar el currículo a los centros educativos; la alta demanda facilita respuestas.

Optar a plazas en la enseñanza pública una vez colegiada.

Mantenerse activo en redes profesionales; ella comparte recursos en @porelmundoadelante.

Además, Laura advierte que muchos profesionales se quedan en guarderías por desconocer que se puede acceder a colegios sin oposición. De ahí que anime a informarse bien y, si procede, dar el paso.

Aunque ha logrado estabilidad, Laura piensa volver a España en un futuro cercano. Echa de menos a su familia y reconoce que la maternidad en el extranjero puede resultar solitaria. También valora la calidad de vida española, aunque el empleo no siempre acompañe. En consecuencia, su experiencia combina progreso profesional fuera y raíces que tiran dentro.