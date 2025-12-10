Liquidación en Toys R Us de este centro comercial: la tienda se prepara para el cierre y decir adiós cuando agoten existencias

La juguetería del centro comercial Camelias de Vigo, está en liquidación total en plena campaña navideña y cerrará cuando se agoten las existencias. El local comparte espacio con Prenatal, que también está en vías de cierre.

El aviso se ve en el escaparate de plaza América: ventas finales y clausura cuando no quede stock, cerrando por ahora tres décadas de actividad en la ciudad.

La situación de Toys R Us en Vigo: liquidación total en Camelias y cierre sin fecha

¿Hay una fecha exacta para bajar la persiana? La respuesta es NO: la tienda cerrará cuando se agoten las existencias. El movimiento llega en plena Navidad, con el establecimiento en modo liquidación hasta venderlo todo.

Pese a que el grupo anunció un plan de aperturas de nuevos locales por España a lo largo de este año, Vigo está ahora en liquidación. Estos son los hitos clave:

Momento Qué ocurrió 1995 Apertura en Vigo en un gran complejo en Jacinto Benavente. 2018 Tras la quiebra de la matriz y el concurso de la filial ibérica, el negocio en España pasa a Green Swan. 2019 Green Swan vende la nave de Beiramar a Lidl y apuesta por un espacio más pequeño. 2022 PRG (origen italiano) salva la firma y fusiona Toys R Us con Prenatal.

Con este recorrido, el cierre en Camelias llega tras una etapa de transformaciones y después de un formato que alcanzó cerca de 1.500 metros colmados de juguetes y artículos.

Impacto del cierre en Camelias: Prenatal también está en vías de cierre y tiene ofertas

¿Y qué ocurre con Prenatal? La firma de ropa, que comparte local con Toys R Us, también está en vías de cierre y ofrece tres artículos por el coste de dos durante estos días.

En este contexto, la fusión de ambas compañías desde 2022 hace que el cierre se viva como una despedida doble. Claves para el cliente:

Toys R Us, en liquidación total por Navidad.

Cierre cuando se agoten las existencias.

Prenatal, también en vías de cierre en el mismo local.

Oferta en Prenatal: tres artículos por el coste de dos.

Y sí, fastidia verlo en estas fechas: si hay algo en mente, toca decidirse antes de que se agote.