España se convierte en la gran joya de Carrefour con 750 aperturas hasta 2030

Ir a hacer la compra y encontrarse un nuevo supermercado en el barrio se ha convertido casi en una costumbre. Y todo apunta a que, en los próximos años, ver el logo de Carrefour será todavía más frecuente en España. El país se ha consolidado como el mercado más rentable del grupo francés, con un aumento del margen operativo del 13,5% el año pasado, hasta los 463 millones de euros.

Apoyada en estos resultados, la compañía ha presentado su plan estratégico «Carrefour 2030», que coloca a España en el centro de una apuesta fuerte por crecer. El grupo prevé abrir 750 nuevos establecimientos en territorio nacional hasta 2030 para reforzar la segunda posición que ya ocupa en el sector. Al mismo tiempo, concentrará su negocio en Francia, España y Brasil, mientras que en Bélgica, Polonia y Argentina aplicará lo que denomina «gestión dinámica».

¿Por qué España es el mercado más rentable de Carrefour?

Carrefour tiene claro que España es ahora mismo una joya dentro de su imperio de tiendas. El año pasado, el margen operativo de la filial española aumentó un 13,5%, hasta los 463 millones de euros, lo que la convierte en el mercado más rentable del grupo. En un contexto en el que llenar la cesta sale cada vez más caro, no deja de ser llamativo que el negocio en España sea el que mejor le funciona a la multinacional francesa.

Dentro del nuevo plan estratégico «Carrefour 2030», la compañía quiere consolidar la segunda posición que ya ocupa en el sector de distribución en España. Alexandre Bompard, consejero delegado del grupo, sitúa al país en el «centro» de la estrategia, destacando que en España se combinan muchos factores positivos: hipermercados «extraordinariamente competitivos», ubicaciones muy fuertes y un líder del mercado, Mercadona, «muy centrado en sus propias marcas blancas». Para el consumidor, esto se traduce en una batalla intensa por el precio, la proximidad y la oferta, en la que Carrefour quiere jugar a fondo.

¿Cómo será la expansión de Carrefour en España hasta 2030?

La compañía habla abiertamente de una ofensiva de crecimiento, y España está en primera línea de esa estrategia. Carrefour planea abrir más de 750 nuevas tiendas en el país hasta 2030, una cifra que se enmarca en un objetivo más amplio de expansión de formatos de conveniencia en Europa.

Además, esta apuesta se integrará en una red total de 7.500 tiendas en la zona Francia/España, reforzando la presencia del grupo en ambos mercados. Para entender de un vistazo qué persigue Carrefour en sus principales mercados, la información facilitada por la empresa se puede resumir así:

Zona o país Formato o foco principal Objetivo para 2030 España Nuevos establecimientos Más de 750 nuevas tiendas Francia Tiendas de conveniencia Más de 1.000 nuevas tiendas Francia/España (conjunto) Red total de tiendas 7.500 tiendas en la zona Francia Supermercados Market 50 nuevas tiendas (aperturas o conversiones) Brasil Formato Cash & Carry Más de 70 aperturas, hasta 455 tiendas

Esta expansión incluye, de forma destacada, oportunidades en Travel Retail, es decir, tiendas en estaciones de tren y aeropuertos, que Carrefour considera un motor de crecimiento de alto potencial. En paralelo, en el segmento de supermercados, el grupo impulsará la expansión de Market en Francia con 50 nuevas tiendas hasta 2030, ya sea mediante nuevas aperturas o convirtiendo otras enseñas. En Brasil, seguirá apostando por el formato Cash & Carry, con más de 70 aperturas previstas hasta 2030, hasta alcanzar las 455 tiendas.

¿Qué planes tiene Carrefour en Francia, Brasil y otros países?

Aunque España tenga un papel protagonista, el plan «Carrefour 2030» está pensado para el conjunto del grupo. La compañía ha decidido concentrar su estrategia en tres países clave para su negocio: Francia, España y Brasil. En el resto de geografías en las que está presente, como Bélgica, Polonia y Argentina, se aplicará una «gestión dinámica», una fórmula con la que el grupo deja claro que revisará y ajustará su actividad en función de cómo evolucionen esos mercados.

En Francia, además de las más de 1.000 nuevas tiendas de conveniencia previstas para 2030, se reforzará el formato Market con 50 nuevos supermercados, combinando nuevas aperturas con la conversión de enseñas externas. En Brasil, la apuesta pasa por seguir ampliando el formato Cash & Carry, con más de 70 aperturas previstas hasta 2030, hasta llegar a las 455 tiendas. Por tanto, mientras España se consolida como el mercado más rentable, Francia y Brasil se mantienen como pilares de crecimiento que acompañan esa ofensiva.

¿Cuáles son las prioridades del plan estratégico «Carrefour 2030»?

El nuevo plan estratégico del grupo se sostiene sobre tres grandes prioridades que marcarán el rumbo de la compañía durante los próximos años. El objetivo es ganar cuota de mercado, reforzar el peso de las tiendas físicas y exprimir al máximo la tecnología y los datos, con España jugando un papel adelantado en este terreno. De hecho, Bompard subraya el éxito de la filial española en precio, en alimentos frescos, en el Club y en la implantación de inteligencia artificial, con herramientas como ClubIA, que se consideran un referente dentro del grupo. Las tres prioridades estratégicas del plan «Carrefour 2030» son:

Ganar la batalla de clientes y productos a través del precio, los alimentos frescos, el Club y las marcas blancas. Consolidar el crecimiento de las tiendas mediante la expansión estratégica y la franquicia. Acelerar el rendimiento mediante la inteligencia artificial, la tecnología y los datos.

Esto quiere decir que Carrefour quiere competir con fuerza en el terreno más sensible para el consumidor: cuánto paga, qué calidad recibe y qué ventajas obtiene por ser cliente fiel. Además, la compañía se apoyará cada vez más en herramientas tecnológicas y en la inteligencia artificial para gestionar mejor sus tiendas, ajustar su oferta y mejorar sus resultados. En este punto, la experiencia de España, donde ya se ha implantado ClubIA, se presenta como un modelo dentro del grupo.

¿Qué objetivos financieros se ha marcado Carrefour hasta 2030?

El plan no se queda solo en aperturas de tiendas y en discursos sobre tecnología: también fija metas financieras muy concretas. Carrefour aspira a aumentar sus ingresos operativos recurrentes cada año, es decir, el beneficio que obtiene de su actividad habitual descontando los costes principales de funcionamiento. Además, se marca como objetivos un margen operativo del 3,2% en 2028 y del 3,5% en 2030. El margen operativo es el porcentaje que la empresa gana sobre sus ventas después de sus gastos principales, una cifra clave para medir cuánto dinero realmente se queda en casa.

El grupo también quiere generar 5.000 millones de euros de flujo de caja libre neto acumulado durante el período 2026-2028, lo que describe el dinero que le queda disponible después de sus inversiones para reducir deuda, repartir dividendos o seguir creciendo. Paralelamente, ha anunciado un plan de ahorro de costes de 1.000 millones de euros al año mientras dure el plan, una cifra que, dicho pronto y rápido, no es precisamente calderilla. El mensaje es claro: gastar menos para ganar más, sin renunciar a la expansión ni a la inversión en tecnología.

¿Qué puede hacer el consumidor ante esta expansión de Carrefour?

Para quien hace la compra semana tras semana, estos grandes planes se traducen en algo mucho más sencillo: más tiendas, más competencia y más opciones donde elegir. Si Carrefour cumple su objetivo de abrir más de 750 nuevos establecimientos en España hasta 2030, será más fácil encontrarse con uno de sus supermercados o tiendas de conveniencia cerca de casa, en la ruta al trabajo o incluso en la estación de tren o el aeropuerto. En consecuencia, es probable que la rivalidad entre cadenas se mantenga intensa, especialmente en precio, frescos y marcas blancas.

Ante este movimiento, al consumidor le interesa estar atento a cómo se traduce en su día a día: revisar las ofertas, valorar si le compensa aprovechar las ventajas del Club de la compañía y comparar con otras enseñas, como la propia Mercadona, que sigue muy centrada en sus marcas blancas. Por otro lado, conviene fijarse en cómo evolucionan los servicios asociados, desde la atención en tienda hasta las promociones personalizadas que puedan apoyarse en herramientas como la inteligencia artificial. La ofensiva de Carrefour está pensada para el largo plazo, y el lector tiene en su mano aprovechar esa competencia para cuidar un poco más su bolsillo.