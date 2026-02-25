Plazas de Termalismo del Imserso 2026: así se rellena la solicitud y así se evitan errores frecuentes

El programa de termalismo del Imserso ofrece 197.000 plazas en más de 80 balnearios con estancias de 9 noches en pensión completa, tratamientos en aguas medicinales y precios desde 302 euros por persona. Está dirigido a pensionistas y personas mayores que necesitan tratamiento termal y quieran cuidar su salud con tarifas subvencionadas.

Las estancias se desarrollan entre febrero y diciembre de 2026 y las plazas están reguladas en el Boletín Oficial del Estado, con un sistema de solicitud muy sencillo que puede hacerse por internet o por correo postal, siempre respetando los plazos establecidos para cada turno.

Requisitos y plazos del programa de termalismo del Imserso 2026

El programa está gestionado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que concierta cada año plazas en balnearios repartidos por toda España. Para poder participar hay que cumplir unos requisitos básicos: ser pensionista de jubilación o incapacidad permanente, pensionista de viudedad a partir de 55 años, pensionista por otros conceptos o perceptor de prestaciones con 60 años o más, o bien asegurado o beneficiario de la Seguridad Social con al menos 65 años.

Además, se exige valerse por sí mismo y necesitar tratamiento termal sin contraindicaciones médicas. Las solicitudes para el Termalismo 2026 pueden presentarse desde el 4 de noviembre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2026. Para participar en el reparto ordinario de plazas hay dos fechas clave:

Turnos de febrero a agosto: plazo prioritario hasta el 4 de diciembre de 2025.

Turnos de septiembre a diciembre: plazo prioritario hasta el 15 de mayo de 2026.

Quien se quede fuera del reparto inicial puede entrar en lista de espera, que se mantiene abierta hasta el 14 de mayo para los turnos de febrero a agosto y hasta el 31 de octubre de 2026 para los turnos de septiembre a diciembre.

Cómo descargar el formulario oficial y presentar la solicitud correctamente

El modelo oficial de solicitud para el Termalismo 2026 se obtiene de dos formas. La vía preferente es la sede electrónica del Imserso, donde se puede rellenar y enviar el formulario de forma telemática, sin necesidad de certificado digital ni Cl@ve para acceder al trámite. La propia sede ofrece dos opciones: solicitud “on line” y descarga del formulario en PDF para rellenarlo a mano.

Quien prefiera el papel puede descargar el impreso desde la web del Imserso o pedirlo en oficinas de atención al ciudadano. Una vez cumplimentado, se puede registrar en las oficinas y registros autorizados o enviarlo en sobre franqueado (no por correo certificado) a la dirección oficial: “Programa de Termalismo del Imserso, Apartado de Correos 61.285, 28080 Madrid”.

En el formulario hay que indicar correctamente: datos personales y de contacto, número de afiliación a la Seguridad Social, tipo de pensión, grado de necesidad del tratamiento termal, preferencias de balneario y fechas, así como datos del cónyuge o pareja de hecho si se solicita plaza conjunta. Junto con la solicitud conviene adjuntar la documentación que acredite la pensión, posibles situaciones especiales (discapacidad, familia numerosa) y cualquier otro dato relevante que pueda puntuar en el baremo.

Antes de enviarla es recomendable revisar que no falta ningún campo y que la firma está correctamente consignada. Un error en los datos personales o en el tipo de pensión puede retrasar la tramitación o incluso dejar fuera del reparto prioritario de plazas.

Qué ocurre después de enviar la solicitud y cómo se adjudican las plazas

Una vez presentada la solicitud, el Imserso revisa los expedientes y aplica un baremo que tiene en cuenta varios factores: la necesidad médica del tratamiento termal, la situación económica, la edad, si se ha disfrutado del programa en años anteriores y condiciones como pertenecer a familia numerosa o viajar con hijos con discapacidad.

La administración dispone de un plazo máximo de tres meses para resolver, y la notificación suele llegar por correo postal. Además, es posible consultar el estado del expediente a través de los canales oficiales del organismo, especialmente para quienes hayan tramitado la solicitud por internet.

Si se consigue plaza, la comunicación indicará el balneario asignado, las fechas del turno y el precio a pagar, que en la convocatoria de 2026 se mueve generalmente entre 302 y 405 euros por persona, en habitaciones dobles y con pensión completa, tratamiento termal, reconocimiento médico y seguro incluido.

Quedar en lista de espera no significa quedarse definitivamente sin viaje: a lo largo del año se producen renuncias y cambios, y el Imserso va llamando a las personas apuntadas según el orden del baremo, por lo que es importante mantener actualizados el teléfono y el correo electrónico.