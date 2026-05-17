La Seguridad Social confirma cuándo se puede pedir la jubilación anticipada a los 61, 62 y 63 años

La Seguridad Social permite adelantar el retiro laboral en casos concretos, aunque la pensión puede reducirse de forma permanente. La clave está en los años cotizados, la edad del trabajador y si la salida del empleo ha sido voluntaria o involuntaria.

Muchos trabajadores empiezan a hacer números cuando se acercan a la edad de jubilación. Y no es para menos: en 2026, la edad ordinaria está fijada en 66 años y 10 meses, aunque quienes acrediten 38 años y 3 meses o más cotizados pueden retirarse a los 65 años.

Aun así, existe la posibilidad de jubilarse antes, entre los 61 y los 63 años, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la Ley General de la Seguridad Social, en sus artículos 207 y 208. Eso sí, adelantar el retiro tiene consecuencias: la pensión se reduce mediante coeficientes reductores que se aplican por cada mes de anticipo.

Quién puede acceder a la jubilación anticipada entre los 61 y 63 años

La jubilación anticipada no está abierta a todos los trabajadores por igual. ¿Se puede pedir simplemente por cumplir 61, 62 o 63 años? No exactamente. La Seguridad Social diferencia entre jubilación anticipada voluntaria e involuntaria, y cada una exige condiciones concretas.

En el caso de la jubilación a los 61 años, debe tratarse de una salida del mercado laboral por causas ajenas a la voluntad del trabajador. Además, se exige una larga carrera de cotización. Para los 63 años, la jubilación puede ser voluntaria, pero también hay que cumplir unos mínimos de cotización y que la pensión resultante no quede por debajo de la mínima tras aplicar los recortes. La siguiente tabla resume los principales requisitos indicados para cada edad:

Edad de acceso Tipo de jubilación anticipada Requisitos principales 61 años Involuntaria 38 años y 3 meses o más cotizados, mínimo de 33 años efectivos, despido no imputable al trabajador, inscripción como demandante de empleo durante al menos 6 meses y acreditación de la indemnización o extinción laboral 62 años Voluntaria o parcial anticipada Con 62 años y 10 meses si se tienen menos de 38 años y 3 meses cotizados, o parcial anticipada con 33 años cotizados, 6 de antigüedad en la empresa y contrato de relevo obligatorio 63 años Voluntaria 38 años y 3 meses o más cotizados, mínimo de 35 años efectivos, pensión superior a la mínima tras los coeficientes, solicitud en plazo y no cobrar otra pensión incompatible

Por lo tanto, no basta con cumplir la edad. Hay que mirar la vida laboral, el motivo de salida del empleo y la cuantía final de la prestación. Vamos, que antes de tomar una decisión conviene sacar la calculadora.

Cuánto se reduce la pensión por adelantar la jubilación antes de tiempo

La penalización depende de los meses que se adelante la jubilación y de los años cotizados. En la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes reductores pueden ir desde el 2,81% hasta el 21%, según la anticipación y la carrera laboral. Estos son los recortes principales señalados:

En la jubilación voluntaria, adelantar 24 meses el retiro con la carrera mínima exigida supone una reducción máxima del 21%.

Si se acreditan más de 44 años y 6 meses cotizados, el recorte a 24 meses baja al 13%.

Para un solo mes de adelanto, la penalización oscila entre el 2,81% y el 3,26%, según los años cotizados.

En la jubilación involuntaria, los coeficientes son inferiores: a cuatro años de la edad ordinaria, el recorte va del 30% al 24%; a dos años, entre el 15% y el 12%.

En consecuencia, adelantar la jubilación puede ser una opción para quienes tienen largas carreras de cotización, pero no sale gratis. La reducción se descuenta de la pensión y se mantiene de por vida.